Полицейские показали студентам Улан-Удэ фильм

Студенты Улан-Удэнского авиационного техникума встретились с полицейскими



Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Бурятии посетили Улан-Удэнский авиационный техникум. Мероприятие было проведено в рамках второго этапа оперативно-профилактической операции «Дети России – 2019».



Встреча началась с просмотра фильма о подростках, попавших в исправительные учреждения за наркопреступления. В основном за сбыт синтетических наркотических средств, на который кто-то решился из-за лёгкого заработка, другие – от безделья.



Герои фильма – школьники и студенты, распространявшие запрещённые вещества и получившие за противоправную деятельность реальные сроки лишения свободы. Они сожалели о сделанном когда-то выборе. Только находясь за решёткой, они поняли ценность свободы, домашнего уюта, нахождения рядом с близкими.



- Ролик произвёл сильное впечатление на студентов техникума, которые активно включились в беседу с полицейским. Ребята и не предполагали, что сбыт наркотиков может караться пожизненным заключением, а цена свободы – быть настолько высокой, - сообщает пресс-служба МВД России.



В заключение сотрудники накоконтроля призвали подростков не связывать себя с подобной деятельностью, подумать о родных.



В рамках операции полицейские провели антинаркотические мероприятия в школах, ссузах и вузах. Мероприятия посетили около тысячи учащихся.

