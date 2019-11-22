Студенты Улан-Удэнского авиационного техникума встретились с полицейскими
Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Бурятии посетили Улан-Удэнский авиационный техникум. Мероприятие было проведено в рамках второго этапа оперативно-профилактической операции «Дети России – 2019».
Встреча началась с просмотра фильма о подростках, попавших в исправительные учреждения за наркопреступления. В основном за сбыт синтетических наркотических средств, на который кто-то решился из-за лёгкого заработка, другие – от безделья.
Герои фильма – школьники и студенты, распространявшие запрещённые вещества и получившие за противоправную деятельность реальные сроки лишения свободы. Они сожалели о сделанном когда-то выборе. Только находясь за решёткой, они поняли ценность свободы, домашнего уюта, нахождения рядом с близкими.
- Ролик произвёл сильное впечатление на студентов техникума, которые активно включились в беседу с полицейским. Ребята и не предполагали, что сбыт наркотиков может караться пожизненным заключением, а цена свободы – быть настолько высокой, - сообщает пресс-служба МВД России.
В заключение сотрудники накоконтроля призвали подростков не связывать себя с подобной деятельностью, подумать о родных.
В рамках операции полицейские провели антинаркотические мероприятия в школах, ссузах и вузах. Мероприятия посетили около тысячи учащихся.
Полицейские показали студентам Улан-Удэ фильм
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