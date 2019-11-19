В Чите пройдёт благотворительный турнир по тайскому боксу

Организационный взнос за участие принимается в виде благотворительной помощи детям-сиротам



В столице Забайкалья с 23 по 24 ноября в физкультурно-оздоровительном комплексе «Университет» ЗабГУ пройдёт благотворительный турнир по тайскому боксу «Открытый ринг». В соревнованиях примут участие юноши и девушки из Читы и районов Забайкальского края в возрасте от 10 лет и старше.



- Турнир уже стал хорошей традицией. Четвёртый год подряд каждый из участников и гостей соревнований вносит вклад в доброе дело – помощь детям, от которых отказались родители, – отмечает министр физической культуры и спорта Забайкальского края Виталий Ломаев.



Для участия в турнире от каждой команды осуществляется организационный взнос в виде благотворительной помощи детям-сиротам: средства гигиены, наборы питания, игрушки, одежда и прочее. Все собранные средства будут переданы в Забайкальское краевое отделение всероссийской общественной организации «Союз добровольцев России». Полученная помощь будет распределена между учреждениями и нуждающимися семьями.



- Впервые турнир был проведён в 2016 году. Помощь, которая собирается на соревнованиях распределяется между учреждениями и нуждающимися семьями. Это примерно 300 детей. В 2018 году было собрано порядка трёх тысяч памперсов, а также одежда, игрушки, средства гигиены, питание и другие вещи для новорожденных. На сегодняшний день есть те, кто остро нуждаются в этих вещах и здесь важен вклад каждого неравнодушного человека, – рассказала председатель регионального отделения «Союза добровольцев России» Кристина Рахманова.



Кроме того, любой желающий может посетить турнир в качестве зрителя и внести свой личный вклад в доброе дело. Торжественное открытие турнира состоится 23 ноября в 13:00, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.

