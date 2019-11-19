В Иркутской зоогалерее поселился нильский крокодил Геннадий

Сотрудники Иркутской зоогалереи празднуют маленькую победу. Недавно из Чуны сотрудники зоопарка привезли новичка – нильского крокодила по имени Геннадий - и посадили рядом с нильским крокодилом Килькой, уже жившим в зоопарке.





- Ура! Ура! Ура! Это маленькая победа! Два здоровенных нильских крокодила согласились с идеей сосуществования в одном пространстве. Теперь страховочную обмотку с челюстей можно снимать. Наш кубинский помощник проверил пол, заодно. Это звучало как: «Поздравляю, у вас два мальчика». Да, да, новый жилец, ради которого мы ездили в Чуну, передумал быть самкой. Но об этом в следующем посте, - поделились сотрудники Иркутской зоогалереи.







- В природе нильские крокодилы могут уживаться с довольно большим количеством соседей (при условии совпадающих размеров), но только в том случае, когда привыкают к этому с детства. Наши мальчики жили всю жизнь (Килька 16 лет, Геннадий 18 лет) в гордом одиночестве. Сажать таких монстров вместе - очень рискованное мероприятие, - сообщили сотрудники Иркутской зоогалереи.Благодаря помощи кубинца Рольмана, ранее имевшего опыт работы с крокодилами у себя на родине, двум гигантом удалось обмотать челюсти и посадить их в один вольер. Как оказалось, крокодилы быстро привыкли друг к другу, несмотря на то, что оба самцы, хотя изначально зоогалерея планировала приобрести самку.