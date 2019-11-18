Водитель автобуса догнал уличного грабителя в Иркутской области

Злоумышленник повалил на землю женщину и отобрал сумку





Накануне в отделе полиции Черемховского района Иркутской области состоялось торжественное награждение Андрея Банина, который стал свидетелем грабежа и помог задержать подозреваемого.



Инцидент произошёл 10 ноября около 11 часов утра. Водитель маршрутного такси, 37-летний Андрей Банин, двигаясь по маршруту увидел, как неподалёку от него неизвестный повалил на землю женщину, выхватил у неё сумку и начал убегать.



Водитель, не покидая своего рабочего места, проследовал за мужчиной на автомобиле. Задержав молодого человека, он посадил его в микроавтобус, закончил маршрут и доставил злоумышленника в полицию.



- Исполняющий обязанности руководителя межмуниципального отдела Александр Родненок поблагодарил жителя Черемхово за мужественный поступок и наградил в торжественной обстановке почётной грамотой и ценным подарком, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.



