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Водитель автобуса догнал уличного грабителя в Иркутской области

Водитель автобуса догнал уличного грабителя в Иркутской области
Общество,  Фото:Пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области
Злоумышленник повалил на землю женщину и отобрал сумку

Накануне в отделе полиции Черемховского района Иркутской области состоялось торжественное награждение Андрея Банина, который стал свидетелем грабежа и помог задержать подозреваемого.

Инцидент произошёл 10 ноября около 11 часов утра. Водитель маршрутного такси, 37-летний Андрей Банин, двигаясь по маршруту увидел, как неподалёку от него неизвестный повалил на землю женщину, выхватил у неё сумку и начал убегать.

Водитель, не покидая своего рабочего места, проследовал за мужчиной на автомобиле. Задержав молодого человека, он посадил его в микроавтобус, закончил маршрут и доставил злоумышленника в полицию.

- Исполняющий обязанности руководителя межмуниципального отдела Александр Родненок поблагодарил жителя Черемхово за мужественный поступок и наградил в торжественной обстановке почётной грамотой и ценным подарком, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Иркутская область
 
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