В Улан-Удэ прибыли ещё три «Львёнка»

Всего в столице Бурятии уже 11 современных трамваев
Сегодня ночью в Улан-Удэ прибыли пришли ещё пять современных трамваев 71-911ЕМ «Львёнок». Таким образом всего в столице Бурятии уже 11 новых вагонов.
- В депо продолжаются пуско-наладочные работы по введению в эксплуатацию новых вагонов. Остальные 4 трамвая в пути, и мы ожидаем их появления в ближайшую неделю, - сообщает МУП «Управление трамвая».
Таким образом, всего будет 15 трамваев.
Как сообщал «Байкал-Daily», первый вагон в столицу Бурятии прибыл в начале сентября, второй и третий – в октябре, на прошлой неделе – ещё три.
Трамваи приобретены за счёт средств единой дальневосточной субсидии на сумму более 498 миллионов рублей.
Низкопольный трамвай оснащён камерами видеонаблюдения, USB-разъёмами для зарядки мобильных устройств. В салоне есть площадка, где можно поставить велосипед или детскую коляску.
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Всего в столице Бурятии уже 11 современных трамваев
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