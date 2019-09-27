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Евгений Замалиев вернулся в Бурятию после лечения в Корее

Евгений Замалиев вернулся в Бурятию после лечения в Корее
Общество, 
В Сеуле известный бурятский режиссёр прошёл курс лечения таргетной химиотерапии и облучение радиацией

Как сообщал «Байкал-Daily», в начале июля стало известно о том, что известный в Бурятии кинорежиссёр и продюсер (фильмы «Чайник», «Решала», «Улан-Удэнцы», «Эластико»), в прошлом КВНщик Евгений Замалиев борется со страшным диагнозом – остеосаркома (рак костей).

О болезни знала только семья Евгения. Но его близкие открыли тайну после того, как дорогостоящее лечение в течение полугода в Москве не помогло. Опухоль выросла, несмотря на химиотерапию, пошли метастазы в лёгкие и в печень, и врачам пришлось ампутировать Евгению ногу. Дальнейшее лечение родные решили проводить в клинике в Южной Корее.

Как сообщал «Байкал-Daily», на лечение Евгения Замалиева неравнодушные люди за короткое время собрали 4 миллиона рублей.

На днях Евгений Замалиев вернулся из Кореи в Улан-Удэ. В Сеуле Евгений прошёл курс лечения таргетной химиотерапии и облучение радиацией.

- Женя прошёл в Корее предварительное и промежуточное обследования, курс лечения таргетной химиотерапии и облучение радиацией. Теперь нужно время, чтобы понять - насколько хорошо она помогает. Поэтому нас отпустили домой. Женя чувствует себя пока также, - поделилась на своей странице в Instagram супруга Евгения Дина Замалиева.

В Улан-Удэ Евгений Замалиев снова встал на учёт в дневной стационар онкодиспансера, получил обезболивающие препараты в отделении паллиативной помощи.

- Он продолжит приём препаратов. И через месяц нужно лететь на контрольное обследование. Наши улан-удэнские врачи нас ждали. Приготовили всё необходимое, чтобы не прерывать лечение. И это отдельная история о душевности наших врачей. Пока Женя отходит от дальней дороги, восстанавливает силы, - написала Дина Замалиева. ⠀
режиссёр онкология
 
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