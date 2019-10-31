Музыкант из Бурятии примет участие в конкурсе дирижёров в Италии

23-летний Майдар Дамбаев, единственный из России, прошёл отборочный этап международного конкурса в Италии



23-летний музыкант Майдар Дамбаев из Улан-Удэ примет участие в первом международном конкурсе хоровых дирижёров имени Романо Гандольфи, который состоится в итальянском городе Парма с 29 по 1 декабря.



Всего отборочный этап конкурса прошли 16 участников из США, Германии, Италии, Ирландии, Латвии и других стран.



Майдар Дамбаев рассказал «Байкал-Daily» об участии в конкурсе и о своём пути к профессии дирижёра.



- В отборочном этапе конкурса необходимо было подать заявку с биографией на английском языке и отправить видео того, как ты дирижируешь. Я отправил 6 хоров композиторов Бурятии, где исполнил хор Московской консерватории. На конкурсе будет 16 участников из разных стран, я буду единственным представителем от России, - поделился молодой дирижёр.



Международный конкурс хоровых дирижёров пройдёт в три этапа. Первый и второй тур - это дирижирование под рояль. В первом туре будет звучать музыка эпохи Возрождения, во второй тур включены произведения эпохи Барокко и венской классической школы. Третий тур представляет из себя работу дирижёров с детским хором и с хором университета Пармы.



Победитель конкурса хоровых дирижёров получит денежное вознаграждение в размере 3000 евро, место в составе жюри второго международного конкурса хорового дирижирования имени Романо Гандольфи, а также выступит на концерте в Италии с оркестром Фонда «Артуро Тосканини».



Майдар Дамбаев начал увлекаться музыкой ещё с детства. Учась в школе №35, Майдар посещал музыкальный класс у Полякова Александра Фёдоровича. После окончания школы юноша поступил в Колледж искусств имени Чайковского в Улан-Удэ в класс заслуженного деятеля искусств Бурятии, заслуженного работника культуры России Ольги Николаевны Поляковой.



В колледже у Майдара появились первые успехи. Так, в 2013 году Майдар получил государственную премию Республики Бурятия для студентов, обучающихся в образовательных организациях культуры. А будучи студентом четвёртого курса, в 2014 году музыкант участвовал в Казани во Всероссийском конкурсе хоровых дирижёров, где одержал победу.



После окончания с отличием Колледжа искусств имени Петра Чайковского, Майдар поступил в Московскую консерваторию имени Петра Чайковского в класс Бориса Ивановича Куликова.



Во время учёбы в колледже и в консерватории Майдар побывал с гастролями в Италии, Польше, Австрии, Китае, Сербии и во многих городах России.

Окончив консерваторию в июне 2019 года, музыкант вернулся на родину в Улан-Удэ.



Сейчас Майдар Дамбаев преподаёт дирижёрско-хоровые дисциплины в Колледже искусств имени Петра Чайковского.



Вот, что рассказывает о своей профессии молодой музыкант:



- Профессия дирижёра – это самая молодая профессия из всех музыкальных профессий. При чём она самая сложная, потому что дирижёр охватывает много специальностей - он должен петь как вокалист, играть на фортепиано как пианист, знать всю теории музыки, знать биографию многих композиторов. То есть когда он изучает партитуру, он должен знать всё о той стране, в которой жил композитор, знать специфику звучания разную, ведь у каждого разная манера пения. Хоровой коллектив – это достаточно большой организм, который нужно собрать в одно единое звучание, донести до них то, что написал композитор. И дирижёру академического хора, можно сказать, приходится сложнее чем симфоническому дирижёру, потому что у нас живой инструмент. Если там оркестр может играть до утра на инструментах, мы всё-таки используем свой голос, и голос дан человеку один, - отмечает Майдар Дамбаев.



