Новую огромную святыню в Бурятии сняли с воздуха









Как сообщал «Байкал-Daily», в селе Санага Закаменского района Бурятии на горе



Создают статую в пригороде Улан-Удэ – в селе Нурселение Иволгинского района Бурятии. Трудится над большим сооружением мастер, бурятский художник-монументалист Юрий Мандаганов совместно с группой помощников.



- Отделочники сейчас закончили, и мы взялись за «лотос», основание, получается. Работают сварщики. А отделочники примутся за работу в мае-июне, когда тепло станет. Затем после завершения всех работ будет перевозка статуи по частям в Санагу, сборка и т.д. Предстоит ещё много работы, - рассказал «Байкал-Daily» председатель благотворительного фонда «Нэгэдэл» Солбон Будаев.



Планируется закончить все работы в следующем году летом.



В сентябре Буддийская традиционная Сангха России выделила на возведение миллион рублей. Сбор средств на создание статуи, её последующую установку в Санаге продолжается, проводятся благотворительные марафоны, различные мероприятия.



Кроме того, монументальное сооружение хотят сделать ключевым звеном проекта «Тематический парк религиозного туризма «Арьяа Баала» в будущем. К проекту на сегодня ещё пока не приступили.



Также Солбон Будаев добавил, что в этом году шэрээтэ лама Санагинского дацана Джампа Монлам (Баир Цыденов) ездил к Далай-ламе и получил благословение на строительство святыни.



О том, как перечислить деньги, можно узнать здесь - https://vk.com/clubsanaga?w=wall-594507_7596%2Fall



Справка:



Авалокитешвара «Владыка, взирающий», или Арьяа-Баала — один из главных божеств буддийского пантеона, наиболее почитаемый в Бурятии. Авалокитешвара является бодхисаттвой, давшим великий обет выслушать молитвы всех существ, обладающих природой Будды, обратившихся к нему в часы страданий, и отказаться от собственной сущности Будды до тех пор, пока он не поможет каждому существу достигнуть нирваны.



Легенда гласит, что Авалокитешвара некогда дал монашеский обет спасти всех живых существ от пут сансары, но когда он понял, насколько трудна эта задача, голова его не выдержала и разорвалась на 11 частей. Будда Амитабха и бодхисаттва Ваджрапани, видя это, восстановили тогда тело Авалокитешвары, придав ему новую форму с 1000 руками и 11 головами. В таком виде Великий Сострадающий обрёл ещё большую силу.

Как сообщал «Байкал-Daily», в селе Санага Закаменского района Бурятии на горе появится монументальное сооружение божества Арьяа Баала высотой 41 метр, шириной 28 метров. Идея создания уникального объекта принадлежит XXIV Пандито Хамбо ламе Дамба Аюшееву, главе Буддийской традиционной Сангхи России.Создают статую в пригороде Улан-Удэ – в селе Нурселение Иволгинского района Бурятии. Трудится над большим сооружением мастер, бурятский художник-монументалист Юрий Мандаганов совместно с группой помощников.- Отделочники сейчас закончили, и мы взялись за «лотос», основание, получается. Работают сварщики. А отделочники примутся за работу в мае-июне, когда тепло станет. Затем после завершения всех работ будет перевозка статуи по частям в Санагу, сборка и т.д. Предстоит ещё много работы, - рассказал «Байкал-Daily» председатель благотворительного фонда «Нэгэдэл» Солбон Будаев.Планируется закончить все работы в следующем году летом.В сентябре Буддийская традиционная Сангха России выделила на возведение миллион рублей. Сбор средств на создание статуи, её последующую установку в Санаге продолжается, проводятся благотворительные марафоны, различные мероприятия.Кроме того, монументальное сооружение хотят сделать ключевым звеном проекта «Тематический парк религиозного туризма «Арьяа Баала» в будущем. К проекту на сегодня ещё пока не приступили.Также Солбон Будаев добавил, что в этом году шэрээтэ лама Санагинского дацана Джампа Монлам (Баир Цыденов) ездил к Далай-ламе и получил благословение на строительство святыни.О том, как перечислить деньги, можно узнать здесь -Авалокитешвара «Владыка, взирающий», или Арьяа-Баала — один из главных божеств буддийского пантеона, наиболее почитаемый в Бурятии. Авалокитешвара является бодхисаттвой, давшим великий обет выслушать молитвы всех существ, обладающих природой Будды, обратившихся к нему в часы страданий, и отказаться от собственной сущности Будды до тех пор, пока он не поможет каждому существу достигнуть нирваны.Легенда гласит, что Авалокитешвара некогда дал монашеский обет спасти всех живых существ от пут сансары, но когда он понял, насколько трудна эта задача, голова его не выдержала и разорвалась на 11 частей. Будда Амитабха и бодхисаттва Ваджрапани, видя это, восстановили тогда тело Авалокитешвары, придав ему новую форму с 1000 руками и 11 головами. В таком виде Великий Сострадающий обрёл ещё большую силу.

В Сети появился короткий ролик, в котором показано, на каком этапе сейчас находится возводимая в Бурятии статуя божества Арьяа Баала. Запись снята, судя по всему, с помощью квадрокоптера: здесь видно, как будет выглядеть в итоге будущая буддийская святыня.