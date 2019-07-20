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Улан-Удэ примет предолимпийский чемпионат России по борьбе

Улан-Удэ примет предолимпийский чемпионат России по борьбе
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Бурятия впервые за многие годы выбрана местом проведения мужского чемпионата России по вольной борьбе

В 2020 году Улан-Удэ примет мужской чемпионат России по вольной борьбе. «Решение окончательное», - сообщил «Байкал-Daily» министр спорта Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов.

На своей странице в Facebook Дамдинцуронов опубликовал фотографию, на которой запечатлён он сам, глава Бурятии Алексей Цыденов и первый вице-президент федерации спортивной борьбы России Арсен Фадзаев.

«Чемпионату быть!!! Благодаря активной позиции главы Республики Бурятия по вопросам развития физической культуры и спорта федерация спортивной борьбы России поддержала нашу заявку на проведение чемпионата России по вольной борьбе среди мужчин в 2020 году в Бурятии!!!» - написал министр спорта республики.




Этот чемпионат России будет одним из важнейших этапов отбора на Олимпийские игры в Токио.

Прежде в Бурятии проходили лишь чемпионаты СССР по вольной борьбе – в 1981 и 1990 годах.

В марте этого года в ФСК в Улан-Удэ проходил чемпионат России по женской борьбе. Спортсменки из Бурятии достойно выступили на домашнем турнире, выиграв два золота (Стальвира Оршуш, Нина Менкенова), два серебра (Вероника Чумикова и Анна Щербакова) и две бронзы (Ульяна Тукуренова и Алёна Сангадиева).

В этом году чемпионат России среди мужчин проходил в Сочи. Успехи бурятских борцов оказались более чем скромными – одна бронза Евгения Жербаева.


спорт чемпионат России вольная борьба
 
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