Улан-Удэ примет предолимпийский чемпионат России по борьбе

В 2020 году Улан-Удэ примет мужской чемпионат России по вольной борьбе. «Решение окончательное», - сообщил «Байкал-Daily» министр спорта Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов.
На своей странице в Facebook Дамдинцуронов опубликовал фотографию, на которой запечатлён он сам, глава Бурятии Алексей Цыденов и первый вице-президент федерации спортивной борьбы России Арсен Фадзаев.
«Чемпионату быть!!! Благодаря активной позиции главы Республики Бурятия по вопросам развития физической культуры и спорта федерация спортивной борьбы России поддержала нашу заявку на проведение чемпионата России по вольной борьбе среди мужчин в 2020 году в Бурятии!!!» - написал министр спорта республики.
Этот чемпионат России будет одним из важнейших этапов отбора на Олимпийские игры в Токио.
Прежде в Бурятии проходили лишь чемпионаты СССР по вольной борьбе – в 1981 и 1990 годах.
В марте этого года в ФСК в Улан-Удэ проходил чемпионат России по женской борьбе. Спортсменки из Бурятии достойно выступили на домашнем турнире, выиграв два золота (Стальвира Оршуш, Нина Менкенова), два серебра (Вероника Чумикова и Анна Щербакова) и две бронзы (Ульяна Тукуренова и Алёна Сангадиева).
В этом году чемпионат России среди мужчин проходил в Сочи. Успехи бурятских борцов оказались более чем скромными – одна бронза Евгения Жербаева.