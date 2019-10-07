Огонь перенесли в специальную капсулу. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж
Сегодня, 7 октября, состоялась церемония тушения Вечного огня на мемориале воинам, умершим от ран в госпиталях Улан-Удэ в годы Великой Отечественной войны. Скоро там начнутся ремонтные работы, поэтому огонь перенесли в специальную капсулу.
На церемонии присутствовали юнармейцы средних образовательных школ, общественники и военные.
Вечный огонь на мемориале воинам, умерших от ран в госпиталях, зажгли в 2014 году.
Справка:
В 1975 году, к 30-летию Победы, был сооружён мемориал «Память» рядом с городским кладбищем в посёлке Горьком в Октябрьском районе. Здесь были перезахоронены с городских кладбищ останки воинов, умерших от ран в эвакуационных госпиталях Улан-Удэ в годы Великой Отечественной войны. Мемориал является объектом культурно-исторического наследия.
На его мраморном основании в небо устремились под разными углами четыре пилона. По замыслу автора мемориала, архитектора Доржи Идымова, они символизируют годы тяжких испытаний войны. На гранитных плитах высечены имена 219 воинов, которые не дожили до 1945-го. В основном это бойцы с тяжёлыми ранениями, нуждающиеся в хирургической помощи и длительном лечении.
Лечение в госпиталях прошли более 30 тысяч солдат и офицеров. Трудоспособность была возвращена 16 тысячам раненых. Вернулись в строй и продолжили борьбу с немецко-фашистскими захватчиками 9500 человек. Умерших от ран бойцов хоронили на кладбищах города. В 1975 году их останки были перенесены в братскую могилу.
Рядом четыре захоронения Героев Советского Союза, умерших в разные годы уже после войны: И.В. Балдынова, О.А. Денисова, К.В. Оцимика, В.Х. Хантаева. Имена солдат, сержантов и офицеров, захороненных в братской могиле, были увековечены в 3-м томе Книги Памяти Республики Бурятия, выпущенном в 1999 году.
Это единственное воинское захоронение в Улан-Удэ.
В Улан-Удэ на мемориале потушили Вечный огонь
Общество, Фото:
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