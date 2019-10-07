Спортсмен из Бурятии взял золото на Кубке мира по паратриатлону

Михаил Асташов занял первое место в классе PTS-2
В турецком городе Алания с 1 по 7 октября проходил Кубок мира по паратриатлону. Как сообщал «Байкал-Daily», в составе сборной России выступал спортсмен из Бурятии Михаил Асташов.
Михаил, выступающий в классе PTS-2, пришёл к финишу первым, с итоговым временем 01:10:16. Своего ближайшего соперника, россиянина Василия Егорова, он опередил больше чем на минуту, сообщили в центре спортивной подготовки Бурятии.
В общем зачёте Кубке мира сборная России завоевала 12 медалей. Этот результат один из лучших за всю историю страны.
Михаил Асташов является воспитанником центра спортивной подготовки Бурятия. Личный тренер спортсмена Николай Тетерин.
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