В городе Аланья (Турция) с 1 по 7 октября сборная команда России по паратриатлону примет участие в Кубке мира
Всего на старт соревнований выйдут 70 спортсменов из 26 стран мира. В состав сборной команды России вошли 14 спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата и три тандема с нарушением зрения из 11 регионов России, сообщает пресс-служба Паралимпийского комитета страны.
В том числе в классе PTS2 на старт выйдет Михаил Асташов из Бурятии, выступающий также в параллельном зачёте за Свердловскую область.
Паратриатлон впервые вошёл в программу XV Паралимпийских летних игр 2016 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Паратриатлон включает соревнования в трёх дисциплинах: 750 м плавание, за которым следует 20 км велосипедная гонка и 5 км бег. Спортсмены разыгрывают медали в шести разных классах.
Спортсмены с поражениями опорно-двигательного аппарата делятся на 5 классов в зависимости от степени поражения опорно-двигательного аппарата - сидячие (класс PTWC), стоячие (классы PTS2, PTS 3, PTS 4, PTS 5), а спортсмены с нарушением зрения выступают в классе PTVI.
Как сообщал «Байкал-Daily», в 2017 году Михаил Асташов получил премию МИРа.
Михаил Асташов – уникальный спортсмен с непростой судьбой. Он родился без рук и ног, но сумел доказать, что его возможности безграничны.
Спортсмен из Бурятии участвует в Кубке мира по паратриатлону
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