 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

04 Октября

03 Октября

Популярное

Спортсмен из Бурятии участвует в Кубке мира по паратриатлону

Спортсмен из Бурятии участвует в Кубке мира по паратриатлону
Общество, 
В городе Аланья (Турция) с 1 по 7 октября сборная команда России по паратриатлону примет участие в Кубке мира

Всего на старт соревнований выйдут 70 спортсменов из 26 стран мира. В состав сборной команды России вошли 14 спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата и три тандема с нарушением зрения из 11 регионов России, сообщает пресс-служба Паралимпийского комитета страны.

В том числе в классе PTS2 на старт выйдет Михаил Асташов из Бурятии, выступающий также в параллельном зачёте за Свердловскую область.

Паратриатлон впервые вошёл в программу XV Паралимпийских летних игр 2016 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Паратриатлон включает соревнования в трёх дисциплинах: 750 м плавание, за которым следует 20 км велосипедная гонка и 5 км бег. Спортсмены разыгрывают медали в шести разных классах.

Спортсмены с поражениями опорно-двигательного аппарата делятся на 5 классов в зависимости от степени поражения опорно-двигательного аппарата - сидячие (класс PTWC), стоячие (классы PTS2, PTS 3, PTS 4, PTS 5), а спортсмены с нарушением зрения выступают в классе PTVI.

Как сообщал «Байкал-Daily», в 2017 году Михаил Асташов получил премию МИРа.

Михаил Асташов – уникальный спортсмен с непростой судьбой. Он родился без рук и ног, но сумел доказать, что его возможности безграничны.

спорт паратриатлон
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Коммунальщики загрязнили реку в Бурятии
Коммунальщики загрязнили реку в Бурятии
Общество, 04.10.2019
Летом многострадальная река Модонкуль окрасилась в оранжевый цвет
В Бурятии мать троих детей села в колонию почти на три года
В Бурятии мать троих детей села в колонию почти на три года
Общество, 04.10.2019
Она не платила алименты на содержание детей
Педагог-психолог из Бурятии стал лучшим в России
Педагог-психолог из Бурятии стал лучшим в России
Общество, 04.10.2019
Михаила Алагуева торжественно наградят в Кремлёвском дворце
В Улан-Удэ до +13 градусов
В Улан-Удэ до +13 градусов
Общество, 04.10.2019
По данным Бурятского гидрометцентра, 4 октября по республике по северу местами небольшой мокрый снег, по остальной территории без осадков
Дальний Восток соберётся в Чите на «Уличного красаву»
Дальний Восток соберётся в Чите на «Уличного красаву»
Общество, 03.10.2019
В Забайкалье пройдут региональный и межрегиональный этапы всероссийской футбольной акции
Улан-Удэ закрывает «Парк здоровья – 2019»
Улан-Удэ закрывает «Парк здоровья – 2019»
Общество, 03.10.2019
Закрытие сезона проекта пройдёт в парке «Юбилейном»
В Бичурском районе Бурятии прошёл фестиваль пожилых людей
В Бичурском районе Бурятии прошёл фестиваль пожилых людей
Общество, 03.10.2019
Победителями стали команды «Смешарики» и «Надежда»
В Чите отпраздновали юбилей суворовского училища
В Чите отпраздновали юбилей суворовского училища
Общество, 03.10.2019
Первокурсники-суворовцы приняли клятву на центральной площади Читы
Иркутск стал площадкой архитектурных идей
Иркутск стал площадкой архитектурных идей
Общество, 03.10.2019
Стартовал всероссийский архитектурный хакатон «АрхиПазл»
Стартовал приём заявок на самый массовый детский фестиваль Забайкалья
Стартовал приём заявок на самый массовый детский фестиваль Забайкалья
Общество, 03.10.2019
В Чите пройдёт фестиваль детского творчества «Гуранёнок»
В Иркутске началась работа международного салона образования
В Иркутске началась работа международного салона образования
Общество, 03.10.2019
Сегодня открылись дискуссионные площадки, прошли семинары и круглые столы
В Забайкалье на железнодорожных переездах установят световые стоп-линии
В Забайкалье на железнодорожных переездах установят световые стоп-линии
Общество, 03.10.2019
До конца года их поставят на семи переездах в крае
В Иркутске пройдёт всероссийский турнир по греко-римской борьбе
В Иркутске пройдёт всероссийский турнир по греко-римской борьбе
Общество, 03.10.2019
Бороться за медали приедут более 100 спортсменов
В Улан-Удэ откроется сезон джаза
В Улан-Удэ откроется сезон джаза
Общество, 03.10.2019
В столице Бурятии в пятый раз пройдёт музыкальный фестиваль «Осень. Jazz. Вино»

В Чите состоится краевое первенство по киокусинкай
В Чите состоится краевое первенство по киокусинкай
Общество, 03.10.2019
Соревнования в зрелищном единоборстве пройдут в ноябре

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О главе, выборах, Ариг Усе и протестах…
26.09.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Загрузка...
^