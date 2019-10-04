Памятник был демонтирован в 2004 году из-за реконструкции привокзальной площади
3 октября состоялось торжественное открытие памятника покорителю космоса в Ангарске. Памятник, воссозданный по инициативе мэра Ангарского округа Сергея Петрова, занял историческое место на привокзальной площади города. В торжественном открытии участвовали члены совета ветеранов, представители общественной палаты округа, депутаты.
- Когда открыли памятник, Ангарску было 14 лет. Говорили, что наш город связан с космосом. Это были годы начала освоения космического пространства человеком. И Ангарск имел непосредственное отношение – в городе готовили топливо для ракет. И вдруг в 2004 году памятник был утрачен. Через 15 лет мы вновь видим его на своем месте. Поздравляю вас с этим вторым рождением, пусть памятник всегда будет там, где он был прописан! – напомнила всем присутствующим историю памятника почётный гражданин Зоя Фёдоровна Бушуева.
За возвращение монумента от общественной палаты всех причастных к этому поблагодарил председатель Анатолий Боринский. Напомним, скульптура изготовлена в рамках благотворительного проекта «Шефы ангарских улиц». Воссоздал её скульптор Иван Зуев, который является неоднократным победителем всероссийских и международных конкурсов ледовых, деревянных и песчаных скульптур. Установка памятника была согласована с РЖД, информирует пресс-служба администрации Ангарского городского округа.
В Ангарске открыт памятник покорителю космоса
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Стали известны результаты соревнований по борьбе и стрельбе из лука
В соревнованиях примут участие более 60 стрелков из 8 регионов
Маршрут соревнований пройдёт по улице Ленина и проспекту Победы
Приказ о повышении подписал глава минстроя РФ
Нужно ответить на 35 вопросов по астрономии и космонавтике
В воскресенье местами дожди и мокрый снег
Для осуждённых провели обучающий мастер-класс
Яна Чурикова присоединилась к акции «Сохраним лес»
В подразделении специального назначения управления Росгвардии по Бурятии в Улан-Удэ прошёл день открытых дверей
Лхагвадоржи Цыбикдоржиев выделился среди участников шоу, пошутив про своё «простое бурятское имя»
Одноразовый пластик разлагается сотни лет и вредит животным
Работы завершатся 30 октября
Бесплатный приём мусора состоится в день проведения общегородского субботника
Посвящён он будет 600-летней дате ухода в паринирвану основателя школы «Гелугпа» Чже Цонкапы
Баярма Зодбоева семь месяцев скрывала своё положение