 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

13 Сентября

12 Сентября

Популярное

В Ангарск вернулся памятник покорителю космоса

В Ангарск вернулся памятник покорителю космоса
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Ангарского городского округа
Монтаж монумента на привокзальной площади завершится к концу сентября

В Ангарске воссоздан памятник покорителю космоса. Монумент займёт историческое место на привокзальной площади. Работы по изготовлению постамента под его установку уже начались.

К мэру города с просьбой о возвращении памятника покорителю космоса на привокзальную площадь в феврале 2018 года обратились члены общественной палаты Ангарского округа. В обращении говорилось: «Памятник является одним из элементов, которые формируют неповторимый облик Ангарска, его своеобразный стиль и характер. Он – часть истории города, наследие, которое принадлежит всем ангарчанам!».

Воссоздать композицию на средства инвестора взялся известный скульптор, неоднократный победитель всероссийских и международных конкурсов ледовых, деревянных и песчаных скульптур, многократный победитель международного чемпионата ледовой скульптуры «Ice Alaska», призёр и победитель международного фестиваля деревянных скульптур «Лукоморье» Иван Зуев.

- Для меня большая честь выполнить такой заказ. Мы детально изучили архивные фотографии, чтобы точно воссоздать памятник, который стоял в Ангарске до 2004 года. Он изготовлен из железобетонной конструкции с использованием более 400 метров арматуры различного диаметра. После выполнения монолитной заливки нанесена специальная лепка. Эта же техника использовалась при изготовлении главной скульптуры мемориального комплекса в Волгограде «Родина-мать зовёт», – рассказал об этапах работы скульптор.

Установка памятника на историческом для него месте – привокзальной площади Ангарска – была согласована в РЖД. Работы по монтажу монумента будут завершены к концу сентября.

Как сообщает пресс-служба администрации Ангарского городского округа, памятник покорителю космоса был открыт на привокзальной площади 12 октября 1965 года. Идея поставить памятник советскому покорителю космоса зародилась в стенах Московского архитектурного института. Скульптору Сергею Ковнеру она пришлась по душе. Он стал автором фигуры, а архитектором композиции – Владимир Карцев. Памятник представлял собой мужскую фигуру в рабочей одежде, несущую на поднятой руке шар – макет искусственного спутника Земли с отходящими от него антеннами. Ангарск получил от управления по реализации изобразительного искусства художественного фонда РСФСР памятник в двух экземплярах (один стоял на привокзальной площади, второй – на цемзаводе). Его установка именно в Ангарске обусловлена тем, что на Комбинате-16 производили топливо для космических ракет.

Памятник был демонтирован в 2004 году в связи с реконструкцией привокзальной площади.
Ангарск вокзал памятник
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Забайкалье прошёл конкурс красавиц в возрасте 60+
В Забайкалье прошёл конкурс красавиц в возрасте 60+
Общество, 13.09.2019
Мероприятие возможно сделают ежегодным
В Ангарске стартовала областная спартакиада инвалидов
В Ангарске стартовала областная спартакиада инвалидов
Общество, 13.09.2019
Участники будут соревноваться в 9 видах спорта и выполнят нормативы ГТО
Ледовый дворец откроется в Забайкалье
Ледовый дворец откроется в Забайкалье
Общество, 13.09.2019
В честь открытия пройдут показательные выступления фигуристов, лазерное и фаер-шоу
Коренные народы Севера Иркутской области соберутся на фестиваль
Коренные народы Севера Иркутской области соберутся на фестиваль
Общество, 13.09.2019
После фестиваля состоится флешмоб «Ёхор на Ангаре»
В Бурятии проведут прогулку по самой длинной улице
В Бурятии проведут прогулку по самой длинной улице
Общество, 13.09.2019
В селе Бичура состоится праздник для туристов «Бичурские дворики»
В Иркутской области определили лучших умельцев
В Иркутской области определили лучших умельцев
Общество, 13.09.2019
Ими стали представители пяти муниципальных образований
Иволгинский район Бурятии празднует свой юбилей
Иволгинский район Бурятии празднует свой юбилей
Общество, 13.09.2019
Торжества по поводу 80-летия состоятся 14 сентября в Иволгинске
Бурятские артисты приедут на забайкальское перетягивание каната
Бурятские артисты приедут на забайкальское перетягивание каната
Общество, 13.09.2019
Солисты театра оперы и балета выступят на турнире «Риха Алханая»
В Иволгинском дацане Бурятии пройдёт праздник Хамбо Ламы Этигэлова
В Иволгинском дацане Бурятии пройдёт праздник Хамбо Ламы Этигэлова
Общество, 13.09.2019
Здесь состоятся молебен, спортивные состязания  
Музей истории Бурятии посетили гости из Тайваня
Музей истории Бурятии посетили гости из Тайваня
Общество, 13.09.2019
Гости ознакомились с выставкой «Атлас тибетской медицины. Сияние бериллового Будды»
В Бурятии школьникам рассказали об освоении огня человеком
В Бурятии школьникам рассказали об освоении огня человеком
Общество, 13.09.2019
Для учеников провели «Урок безопасности»
Улан-удэнцы сами выберут новую дату празднования Дня города
Улан-удэнцы сами выберут новую дату празднования Дня города
Общество, 13.09.2019
Первый независимый опрос стартует уже в субботу
Боксёр Рой Джонс-младший приедет в Иркутск за талантами
Боксёр Рой Джонс-младший приедет в Иркутск за талантами
Общество, 13.09.2019
Боксёр хочет дать возможность талантливым ребятам из самых далеких уголков России найти себя
В спуске корвета «Алдар Цыденжапов» принял участие лама
В спуске корвета «Алдар Цыденжапов» принял участие лама
Общество, 13.09.2019
Активное участие в этом историческом событии приняла делегация Агинского Бурятского округа
Молодёжь Улан-Удэ примет участие в фестивале в Дархане
Молодёжь Улан-Удэ примет участие в фестивале в Дархане
Общество, 13.09.2019
Мероприятия пройдут в Дархане и приурочены к 80-летию победы на Халхин-Голе

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Загрузка...
^