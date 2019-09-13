В Ангарск вернулся памятник покорителю космоса

Общество, Фото: пресс-служба администрации Ангарского городского округа

Монтаж монумента на привокзальной площади завершится к концу сентября



В Ангарске воссоздан памятник покорителю космоса. Монумент займёт историческое место на привокзальной площади. Работы по изготовлению постамента под его установку уже начались.



К мэру города с просьбой о возвращении памятника покорителю космоса на привокзальную площадь в феврале 2018 года обратились члены общественной палаты Ангарского округа. В обращении говорилось: «Памятник является одним из элементов, которые формируют неповторимый облик Ангарска, его своеобразный стиль и характер. Он – часть истории города, наследие, которое принадлежит всем ангарчанам!».



Воссоздать композицию на средства инвестора взялся известный скульптор, неоднократный победитель всероссийских и международных конкурсов ледовых, деревянных и песчаных скульптур, многократный победитель международного чемпионата ледовой скульптуры «Ice Alaska», призёр и победитель международного фестиваля деревянных скульптур «Лукоморье» Иван Зуев.



- Для меня большая честь выполнить такой заказ. Мы детально изучили архивные фотографии, чтобы точно воссоздать памятник, который стоял в Ангарске до 2004 года. Он изготовлен из железобетонной конструкции с использованием более 400 метров арматуры различного диаметра. После выполнения монолитной заливки нанесена специальная лепка. Эта же техника использовалась при изготовлении главной скульптуры мемориального комплекса в Волгограде «Родина-мать зовёт», – рассказал об этапах работы скульптор.



Установка памятника на историческом для него месте – привокзальной площади Ангарска – была согласована в РЖД. Работы по монтажу монумента будут завершены к концу сентября.



Как сообщает пресс-служба администрации Ангарского городского округа, памятник покорителю космоса был открыт на привокзальной площади 12 октября 1965 года. Идея поставить памятник советскому покорителю космоса зародилась в стенах Московского архитектурного института. Скульптору Сергею Ковнеру она пришлась по душе. Он стал автором фигуры, а архитектором композиции – Владимир Карцев. Памятник представлял собой мужскую фигуру в рабочей одежде, несущую на поднятой руке шар – макет искусственного спутника Земли с отходящими от него антеннами. Ангарск получил от управления по реализации изобразительного искусства художественного фонда РСФСР памятник в двух экземплярах (один стоял на привокзальной площади, второй – на цемзаводе). Его установка именно в Ангарске обусловлена тем, что на Комбинате-16 производили топливо для космических ракет.



Памятник был демонтирован в 2004 году в связи с реконструкцией привокзальной площади.

