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В Иркутской области устраняют последствия сильного снегопада

В Иркутской области устраняют последствия сильного снегопада
Общество,  Фото:pixabay.com
Из-за мокрого снега в Усть-Илимске пострадали деревья и провода

В ночь с 30 сентября на 1 октября в Усть-Илимске прошли обильные осадки в виде мокрого снега. Вследствие сильного снегопада пострадали деревья, на некоторых участках произошёл обрыв проводов. Эта ситуация обсуждалась на планерном совещании администрации города.

Специалистами департамента жилищной политики и городского хозяйства администрации в ходе осмотра установлены места, где произошли падения ветвей и самих зелёных насаждений. В основном это пешеходные дорожки, в ряде случаев – проезды.

Помимо того, ведётся сбор сообщений, поступивших от жителей в департамент и ЕДДС города, осуществляется мониторинг информации в социальных сетях. На утро 1 октября в ЕДДС зарегистрировано 8 звонков по поводу деревьев, упавших в разных микрорайонах города. Известно и о случаях обрыва проводов слаботочных сетей и систем связи, падения сломанных ветвей на пешеходные дорожки.

По результатам собранных данных администрацией города предпринимаются меры по устранению последствий в зелёных зонах, на автодорогах и проездах общего пользования, общественных территориях. Подрядчики уже приступили к этим работам. Что же касается упавших деревьев или повреждённых насаждений, представляющих угрозу для жизни и здоровья граждан, то их спилят и вывезут.

В случае если дерево упало или произошёл порыв проводов на придомовой территории, для устранения последствий жителям нужно обращаться в управляющую организацию, с которой у собственников жилых помещений заключён договор о содержании общего имущества. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью администрации Усть-Илимска.
Снегопад Иркутская область Усть-Илимск погода
 
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