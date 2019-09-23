В Улан-Удэ презентуют книгу Сергея Тумурова «Вещество Весны…»

Переводы стихов Сергея Тумурова печатались в журналах Китая и Южной Кореи



Презентация новой книги Сергея Тумурова «Вещество Весны...» пройдёт в Национальной библиотеке 25 сентября на XXIV Книжном Салоне.



Сергей Тумуров - поэт, член Союза писателей России. В его книгу стихов «Вещество Весны...», помимо новых, вошли циклы стихотворений и мини-поэмы, написанные в разные периоды жизни.



У автора восьми поэтических книг свободный стих - верлибр - ритмически и графически интегрирован в своеобразную интонационно-смысловую форму. Метафоричность и этнический менталитет двуязычного бурят-монгольского поэта, пишущего на русском языке, ёмко и ярко отражают чувства и ход его мыслей - мир современника, евразийца.



Образная система частей и глав книги «Вещество Весны...» объединены целостностью художественного и философского замысла.



- Поэзия Сергея Тумурова широко известна на родине и в монгольском мире особой медитативно-философской стилистикой. Если говорить об особенностях методологических - каждая его книга отличается структурой, близкой к поэтическому трактату за счёт обилия сносок, что позволяет не обращаться к старинным первоисточникам и учебникам по востоковедению. На этот раз тумуровская поэтика - в книге под названием «Вещество Весны...» - прорастает на московской почве. Теперь она обращена преимущественно к евразийскому русскоязычному читателю. Автор прозорлив, более чем опытен и не скрывает иронических опасений: евразийский посыл книги может вызвать неудовольствие как «азиатов», так и «европейцев». Настоящее послесловие во многом основано на диспуте с автором и ставит перед собой задачу проинтегрировать вдохновение поэта убеждениями гражданина, - пишет редактор книги и автор послесловия Надежда Низовкина.



Переводы стихов Сергея Тумурова печатались в журнале «Мировая литература» в Китае - Внутренняя Монголия, в альманахе «AsiaCulture Incubating» в Южной Корее, в Калмыкии в журнале «Теегин герл».



Презентация состоится 25 сентября в зале заседаний Национальной библиотеки Республики Бурятия в 15.00 часов, сообщает пресс-служба библиотеки.

