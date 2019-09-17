Самбист из Бурятии взял серебро чемпионата ФСИН России

В Екатеринбурге завершился чемпионат ФСИН России по самбо



Состоялись соревнования в различных весовых категориях по спортивному самбо среди мужчин и женщин, а также боевому самбо среди мужчин.



Сотрудник УФСИН России по Бурятии Александр Бардунаев занял второе место по боевому самбо в весовой категории до 62 кг.



Всего в состязаниях участвовало 55 команд - 600 спортсменов в разных весовых категориях из 48 территориальных органов ФСИН России и 7 ведомственных вузов.



Александр Бардунаев мастер спорта по боевому самбо, неоднократный призёр чемпионатов ФСИН России, служит в отделе специального назначения «Байкал». Спортсмену предстоит принять участие в чемпионатах Сибирского федерального округа и России.



