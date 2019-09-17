В Екатеринбурге завершился чемпионат ФСИН России по самбо
Состоялись соревнования в различных весовых категориях по спортивному самбо среди мужчин и женщин, а также боевому самбо среди мужчин.
Сотрудник УФСИН России по Бурятии Александр Бардунаев занял второе место по боевому самбо в весовой категории до 62 кг.
Всего в состязаниях участвовало 55 команд - 600 спортсменов в разных весовых категориях из 48 территориальных органов ФСИН России и 7 ведомственных вузов.
Александр Бардунаев мастер спорта по боевому самбо, неоднократный призёр чемпионатов ФСИН России, служит в отделе специального назначения «Байкал». Спортсмену предстоит принять участие в чемпионатах Сибирского федерального округа и России.
Самбист из Бурятии взял серебро чемпионата ФСИН России
Общество, Фото:
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