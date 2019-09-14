Управляющая компания ТОР «Бурятия» вручила свидетельство

Объём инвестиций в проект составит 725 млн рублей
Состоялось торжественное вручение свидетельства, удостоверяющего регистрацию юридического лица ООО «Таможенно-Логистический Терминал Наушки» в качестве первого резидента территории опережающего развития «Бурятия».
Церемония вручения прошла в офисе управляющей компании ООО «УК ТОР «Бурятия» (дочернее общество АО «КРДВ») в Улан-Удэ. На церемонии присутствовали генеральный директор ООО «Таможенно-Логистический Терминал Наушки» Лили Размиашвили, первый заместитель главы Кяхтинского района Анна Болсохоева, директор ООО «УК ТОР «Бурятия» Тимур Будаев.
Как сообщал «Байкал-Daily», соглашение между АО «Корпорация развития Дальнего Востока» и ООО «Таможенно-Логистический Терминал Наушки» было подписано летом 2019 года в присутствии заместителя председателя правительства России – полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева и главы Бурятии Алексея Цыденова. Также участие принимал генеральный директор АО «Корпорация развития Дальнего Востока» Аслан Канукоев.
Резидент ТОР работает над созданием в посёлке Хоронхой Кяхтинского района базы для предоставления комплексных услуг по грузовым перевозкам железнодорожным и автомобильным транспортом, а также для складирования и хранения грузов. Объём инвестиций в проект составит 725 млн рублей, будет создано 100 рабочих мест.
- Данное событие очень значимое для ТОР «Бурятия»! Управляющая компания осуществляет комплексное сопровождение и оказывает поддержку действующему резиденту. Мы также ведем работу по привлечению на ТОР новых инвесторов, - сказал Тимур Будаев.
В ходе мероприятия генеральный директор ООО «Таможенно-Логистический Терминал Наушки» Лили Размиашвили вручила Хоронхойской средней школе Кяхтинского района спортивный инвентарь в рамках поддержки и развития спортивной молодежи в регионе присутствия предприятия.
- Любой инвестор очень важен для Кяхтинского района, создание новых рабочих мест благоприятно влияет на развитие района. Мы заинтересованы в инвесторах. Спасибо инвестору за то, что он осуществляет помощь для школы района. К учебному году это очень хороший подарок для детей. Данная позиция инвестора укрепляет деловые связи,- прокомментировала первый заместитель главы Кяхтинского района Анна Болсохоева.
Управляющая компания ТОР «Бурятия» вручила свидетельство
Общество, Фото:
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