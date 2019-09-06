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Улан-удэнцев наградили в преддверии Дня города

Улан-удэнцев наградили в преддверии Дня города
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В Улан-Удэ прошло торжественное собрания в честь Дня города

В честь Дня города сегодня на сцене Бурятского театра оперы и балета состоялось торжественное собрание общественности и праздничный концерт творческих коллективов и солистов Улан-Удэ «Город ярких красок!».

Открыл мероприятие и.о. руководителя администрации Улан-Удэ Игорь Шутенков, он поздравил горожан со знаменательным событием.

- Сегодня Улан-Удэ – многонациональный современный город, имеющий свой уникальный колорит, особую атмосферу. Мы хотим видеть Улан-Удэ вечно молодым, красивым и уютным. Для этого нам нужно многое сделать. Буквально неделю назад на правительственной комиссии мы защитили комплексный план социально-экономического развития города. В нём определены стратегические цели и приоритеты развития Улан-Удэ на ближайшие пять лет. Улан-удэнцы ждут развития, требуют комфортных условий. Для людей важно, что реально сделано и как это улучшит их жизнь, жизнь их семей. Уже в ближайшее время, в этом году люди должны почувствовать реальные изменения к лучшему, - поделился Игорь Шутенков.

Он напомнил, что в настоящее время решаются проблемы с очередями в детские сады – планируется строительство и выкуп 17 детских садов. Для ликвидации третьей смены обучения планируется строительство двух и реконструкция трёх школ.

Также в Улан-Удэ в скором времени появятся новые и современные спортивные объекты: центр по стрельбе из лука, центр спортивных единоборств и центр по хоккею.  Это придаст серьезный толчок развитию не только спорту высших достижений, но и массовому занятию физкультурой горожан.

По словам Игоря Шутенкова, в Улан-Удэ из года в год будет расти уровень и качество медицинских услуг, в этой связи пройдет реконструкция республиканского онкологического диспансера и строительство центра ядерной медицины. Кроме того, предусмотрено строительство Национального музея и театрального комплекса «Байкал».

Также и.о. руководителя администрации города добавил, что в этом году будет решаться проблема аварийного жилья, увеличится финансирование строительства и ремонта дорог.

- Решение этих проблем очень долго откладывалось. Сейчас дело сдвинулось с мёртвой точки. Мы не должны сбавлять темп, наоборот, задача только наращивать скорость и качество решения проблем. Нужно сейчас менять ситуацию к лучшему, чтобы к следующему дню рождения наша родная столица стала краше и комфортнее! Пусть процветает Бурятия и город Улан-Удэ! – поздравил Игорь Шутенков.

Также горожан поздравил и.о. председателя правительства республики Пётр Мордовской.

- Мы видим, как хорошеет и процветает наш город, как он, сохраняя свою историческую самобытность, стремится быть прогрессивным, успешным и удобным. На наших глазах город обретает новый облик: строятся дороги, открывают двери новые детские сады и школы, проводятся яркие и значимые мероприятия. Поздравляю от имени главы республики, членов правительства, с Днём города! – сказал он.

Затем на сцене театра объявили имя нового почётного гражданина столицы Бурятии, им стал директор Русского драматического театра им. Бестужева Пётр Степанов.

Почётные знаки города Улан-Удэ вручили семерым горожанам. А по итогам проведенного конкурса профессионального мастерства «Мастер года-2019» были награждены 11 улан-удэнцев, был выбран лучший дворник, столяр, электрик, водитель автобуса и другие профессионалы.

После торжественного собрания общественности на сцене театра состоялся концерт, где выступили творческие коллективы и солисты города.


администрацияУУ день города
 
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