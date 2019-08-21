В улан-удэнской школе строится корпус на 250 учеников

По проекту в новом здании смогут обучаться 500 учеников в две смены. Помимо учебных кабинетов, в нём расположатся читальный зал с фондом хранения, спортивный зал, раздевалка, столовая и зрительный зал на 90 мест. Также предусмотрены комбинированная футбольно-волейбольная площадка с прорезиненным покрытием и зона активного отдыха для учеников начальных классов.











В Бурятии продолжаются мероприятия по ликвидации трёхсменного обучения в школах. В настоящее время возводится новый корпусУлан-Удэ. Строительство корпуса позволит открыть 250 дополнительных мест для школьников, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.В 2018-2019 учебном году в школе при проектной мощности в 500 мест в одну смену обучалось более 1,7 тысяч детей. В том числе, 105 учеников начальной школы – в третью смену.- Здание было построено в 1968 году. В прошлом году наша школа отметила 50-летний юбилей. Поэтому новый корпус станет отличным подарком для коллектива учителей, родителей и учеников. Это значительно разгрузит школу. Более того, мы сможем дополнительно принимать новых учащихся. В здании разместим 4 класса начальной школы, и профильные классы по физике, химии, биологии. Оснащение кабинетов современным учебным оборудованием сделает учебный процесс интереснее, - отметила директор школы №25 Елена Ларченко.В рамках национального проекта «Образование» на строительство здания выделено более 298 млн рублей. Застройщик ООО «Регион Строй» обязан завершить работы уже в декабре 2019 года.На сегодняшний день подрядчиком ведутся работы по выносу кабелей электроснабжения, выполнен вынос наружных канализационных сетей. Ведутся работы по укладке наружных сетей водоснабжения, подготовке к бетонированию стен, колонн и перекрытий. Рабочие начали кладку кирпичных перегородок и обустройство элеваторного узла и внутренних систем канализации, вентиляции, электроснабжения на цокольном этаже.В рамках ликвидации третьей смены в Бурятии уже возведены новый корпус на 350 мест с теплым переходом к школе №63 в Улан-Удэ. В 112 микрорайоне открылось новое здание на 744 учеников в одну смену. Это позволило перевести обучение на две смены.На ликвидацию третьей смены Бурятии из федерального бюджета в рамках национального проекта «Образование» выделено свыше 5 млрд рублей. В Улан-Удэ, кроме строительства нового здания школы №25, будут возведены пристрой к гимназии №33, пристрой школе №49. Запланировано строительство нового здания для школы №40 на месте старого и большой школы на 1275 мест на улице Автотранспортная.Также будут построены новые школы в районах республики: в сёлах Поселье и Хойто Бэе Иволгинского района, Нижние Тальцы Заиграевского района, Аршан Тункинского района, Клюевка Кабанского района и Нижний Саянтуй Тарбагатайского района.12 национальных проектов, действующие до 2024 года, разработаны и утверждены во исполнение «майского» указа Владимира Путина.