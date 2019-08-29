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Директор Русского драмтеатра стал почётным гражданином Улан-Удэ

Директор Русского драмтеатра стал почётным гражданином Улан-Удэ
Общество,  Фото:Александра Данилова
Теперь Пётр Степанов сможет бесплатно ездить в трамваях

Директор Русского драмтеатра Пётр Степанов стал почётным гражданином столицы Бурятии. Это решение было принято сегодня на сессии Улан-Удэнского горсовета депутатов.

- На заседании комиссии по присвоению звания «Почётный гражданин города Улан-Удэ» 14 августа 2019 года принято решение рекомендовать к присвоению почётного звания директора Государственного русского драматического театра имени Бестужева Степанова Петра Григорьевича за большой вклад в развитие культуры и искусства Улан-Удэ, - сообщила перед начальник организационно-контрольного управления Ирина Остапенко.

Присвоение звания Петру Степанову приурочили к празднованию Дня города.

Звание «Почётный гражданин Улан-Удэ» является высшей формой муниципального признания за особые заслуги гражданина перед городом и его жителями. Звание присваивается не чаще одного раза в год и не более чем одному гражданину - за исключением спортсменов, завоевавших олимпийские медали, а также руководителей зарубежных городов-побратимов.

В 2018 году для присвоения звания почётного гражданина был выбран бывший мэр Улан-Удэ Виктор Кукшинов.

Почётный гражданин Улан-Удэ получает некоторые привилегии. В их числе бесплатный проезд в муниципальном транспорте, единовременное вознаграждение в 5 тысяч рублей и ряд льгот при достижении пенсионного возраста, вроде компенсации оплаты за ЖКХ.

Справка:

Пётр Степанов ещё до поступления в вуз трудился на рабочих специальностях в Русском драмтеатре имени Бестужева электриком, монтировщиком сцены. Также был помощником киномеханика ДК «Текстильщик», слесарем на заводе «Теплоприбор». По окончании института Степанов шесть лет проработал художественным руководителем Улан-Удэнского городского парка культуры и отдыха. Затем был небольшой период в должности режиссёра-постановщика Улан-Удэнского Республиканского театра кукол и наконец - назначение директором Городского парка культуры и отдыха.

Во время его работы с 1983 по 1985 годы Городской парк культуры и отдыха имел самый крупный павильон игровых автоматов в России и самую большую доходную часть среди учреждений культуры Бурятии. Парки города и республики были обеспечены аттракционами всех парковых форм.

Карьерная лестница далее выстраивалась таким образом: заведующий отделом культуры Улан-Удэнского исполнительного комитета Совета народных депутатов, директор Городского объединения парков культуры, директор производственно-коммерческой фирмы «Партнёр» Бурятского филиала АОЗТ «Хакасия – Интур». Также трудился заместителем директора Бурятской государственной филармонии.

В 1998 году Петра Степанова назначили директором Государственного русского драматического театра им. Н.А. Бестужева. Под его руководством удалось решить самый важный вопрос о передаче здания бывшего кинотеатра «Дружба» для дальнейшей реконструкции под размещение нового здания театра.

За вклад в отечественную культуру в 2006 году был награжден медалью В.С. Розова, в 2008 году – памятной медалью «85 лет образования Республики Бурятия», в ноябре 2009-го получил звание «Заслуженный строитель республики». В 2009 году имя Петра Степанова внесено в Книгу Почета Бурятии. В 2011 году награжден высшей общественной наградой РФ за особо выдающиеся заслуги трудовой деятельности в номинации «Цвет российской культуры» энциклопедии «Лучшие люди России» - орденом «Почета и славы».
почетные граждане Улан-Удэ Русский драмтеатр
 
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