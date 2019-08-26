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В Улан-Удэ провели мастер-класс по граффити

В Улан-Удэ провели мастер-класс по граффити
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Он состоялся в День флага

22 августа во время празднования Дня государственного флага России команда «Молодёжки ОНФ» в провела мастер-класс по обучению технике граффити. В акции приняли участие более 200 жителей Улан-Удэ, сообщает пресс-служба ОНФ в Бурятии.

В День российского флага на площадке ТРЦ «Пионер» состоялся праздник. В рамках международного фестиваля граффити «Бурятия в красках» участники региональной общественной организации экстремальных видов спорта и уличной культуры провели мастер-класс для горожан и гостей республиканской столицы. Флаг России был нарисован на баннере. Активное участие в его изображении приняли чиновники, представители общественных организаций и объединений, предприниматели, а также горожане.

На празднике были презентованы современные техники аэрографии и мировые практики благоустройства городских пространств, продемонстрировано сравнение различных видов аэрозольной краски. Все желающие могли самостоятельно нанести рисунок на специально подготовленную платформу. Кроме того, в рамках празднования состоялся праздничный концерт, выступление федерации экстремальных видов спорта.

- В акции приняло участие более 200 жителей города Улан-Удэ. Подобные праздники объединяет людей всех возрастов, национальностей и религий. Флаг является государственным символом и предметом гордости для каждого жителя нашей страны, - отметил сопредседатель регионального штаба ОНФ в Республике Бурятия Максим Киреенко.

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