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В Бурятии тепловики задолжали работникам более 6 млн. рублей по зарплате

В Бурятии тепловики задолжали работникам более 6 млн. рублей по зарплате
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В дело вмешала прокуратура 

Как выяснила прокурорская проверка, теплоснабжающая организация ООО «Икибзяк» нарушала трудовое законодательство.

- Перед 166 работниками имелась задолженность по заработной плате за апрель, май 2019 года в сумме свыше 6 миллионов рублей, компенсация за нарушение сроков выплаты зарплаты не производилась, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Генеральному директору внесены представления, которые удовлетворены, к дисциплинарной ответственности привлечено два должностных лица.

По постановлениям прокурора руководитель предприятия дважды привлечён к административной ответственности. Мировым судьёй судебного участка Муйского района ему назначены штрафы на сумму 50 тысяч рублей.

Также работодателю объявлено предостережение о недопустимости нарушений трудового законодательства.

После прокурорского вмешательства задолженность погашена. Людям выплатили компенсацию за задержку зарплаты.
 
прокуратруа
 
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