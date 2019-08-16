В Бурятии тепловики задолжали работникам более 6 млн. рублей по зарплате

В дело вмешала прокуратура
Как выяснила прокурорская проверка, теплоснабжающая организация ООО «Икибзяк» нарушала трудовое законодательство.
- Перед 166 работниками имелась задолженность по заработной плате за апрель, май 2019 года в сумме свыше 6 миллионов рублей, компенсация за нарушение сроков выплаты зарплаты не производилась, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Генеральному директору внесены представления, которые удовлетворены, к дисциплинарной ответственности привлечено два должностных лица.
По постановлениям прокурора руководитель предприятия дважды привлечён к административной ответственности. Мировым судьёй судебного участка Муйского района ему назначены штрафы на сумму 50 тысяч рублей.
Также работодателю объявлено предостережение о недопустимости нарушений трудового законодательства.
После прокурорского вмешательства задолженность погашена. Людям выплатили компенсацию за задержку зарплаты.
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