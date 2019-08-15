В Бурятии утверждён план мероприятий, посвящённых 75-й годовщине Победы

№ Наименование мероприятия Сроки проведения

I. Организационные мероприятия

1 Создание организационных комитетов по подготовке и проведению празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов в муниципальных образованиях в Республике Бурятия 4 кв. 2018

2 Разработка и реализация муниципальных планов по подготовке и проведению празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов 2018 -2019

II. Мероприятия по улучшению социально-экономических условий жизни инвалидов и участников Великой Отечественной войны, а также лиц, приравненных к ним

3 Проведение проверок условий жизни всех категорий ветеранов Великой Отечественной войны, и принятие мер по решению вопросов их жизнеустройства, оказанию помощи в социально-бытовом обслуживании, а также по предоставлению иных социальных услуг, в первую очередь на дому 2019-2020

4 Оказание единовременной материальной помощи ветеранам ВОВ, вдовам УВОВ, оказавшимся в трудной жизненной ситуации из средств республиканского бюджета на заявительной основе 2019-2020

5 Приобретение аппарата рентгенодиагностического комплекса АРТ для АУ РБ «Республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн» 2019

6 Организация работы консультационных пунктов в отдаленных районах республики 2019-2020

7 Организация работы по постановлению Правительства Республики Бурятия от 17.10.2016 № 480 «О предоставлении адресной помощи на проведение ремонта жилых помещений отдельным категориям граждан» 2019-2020

8 Организационная работа по персональным поздравлениям от Главы Республики Бурятия ветеранам ВОВ в связи с празднованием 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 2019-2020

9 Оздоровление ветеранов ВОВ на базе гериатрического отделения Республиканского клинического госпиталя ветеранов войн 2019-2020

10 Медицинское обеспечение ветеранов Великой Отечественной войны, включая диспансеризацию 2019-2020

11 Бесперебойное лекарственное обеспечение ветеранов Великой Отечественной войны. 2019-2020

III. Мероприятия, посвященные юбилейным датам военной истории России

12 Мероприятия, посвященные 80-летию Победы советских и монгольских войск на реке Халхин Гол (16 сентября 1939) 2019

13 Мероприятия, посвященные 30-летию вывода ограниченного контингента Советских войск из Афганистана (15 февраля 1989) 2019

14 Мероприятия, посвященные 75-летию окончания Второй Мировой войны (2 сентября 1945) 2020

IV. Памятно-мемориальные мероприятия

15 Подготовка к изданию XI тома Книги памяти Республики Бурятия 2019-2020

16 Экспедиции в районы Республики Бурятия по сбору материалов для XI тома Книги Памяти Республики Бурятия 2019

17 Издание серии научно-популярных книг о героях Бурятии 2019-2020

18 Историческая выставка, посвященная Великой Отечественной войне 2019-2020

19 Выставка «Художники о войне» 2020

20 Издание IV заключительной части фотолетописи «Республика Бурятия в годы войны. И помнит мир спасенный» 2020

21 Издание Юбилейного буклета «Живи святая дата – тем, кто ковал Победу» (участники ВОВ, труженики тыла и дети войны, из числа репрессированных) с привлечением для сбора материалов, учащихся учебных заведений. Март-Апрель 2020 года

22 Ремонтные работы на Мемориале на братской могиле воинов, умершим от ран в госпиталях во время Великой Отечественной Войны 2019

23 Благоустройство территории Мемориала Победы г. Улан-Удэ 2019

24 Изготовление и установка памятника Маршалу СССР Рокоссовскому К. К. в г. Улан-Удэ 2019

25 Строительство и установка памятника труженикам тыла и детям войны и благоустройство прилегающей территории 2019

26 Изготовление и установка памятника воинам Бурятии – участникам боев на реке Халхин-Гол (Монголия) 2019

27 Благоустройство Мемориала на площади Славы 2019

28 Издание специального выпуска Газеты «Судьба» - «Мы еще живы!» Перекличка узников-жертв нацизма на страницах газеты «Судьба»» 2019

29 Организация и проведение комплекса мероприятий, поисковых работ на местах боевых действий с участием Маршала СССР Рокоссовского К.К. на территории Республики Бурятия 2019

30 Военно-патриотическая поисковая экспедиция на места боев 93-й Восточно-Сибирской стрелковой дивизии, 5-го ВДК, по поиску без вести пропавших бойцов и командиров РККА (Республиканский военно-патриотический поисковый отряд «Рысь») 2019-2020

31 Республиканская «Вахта Памяти» 2019-2020

32 Военно-патриотическая поисковая экспедиция на места боев 1939 года на р. Халхин-Гол (Монголия) по поиску без вести пропавших бойцов и командиров РККА 2019-2020

V. Мероприятия в сфере образования, спорта и молодежной политики

33 Республиканская спартакиада по допризывной подготовке среди 7-8 классов 2019-2020

34 Республиканская военно-патриотическая игра «Победа» (9-11 классы) 2019-2020

35 Республиканская военно-спортивная игра «Зарница» (18-25 лет) 2019-2020

36 Республиканский турнир по военно-тактическим играм среди работающей молодежи 2019-2020

37 Республиканский проект «Знай Героя» (изготовление табличек памяти Героев ВОВ) 2018-2020

38 Республиканский проект «Молодежный краеведческий тур» (разработка в муниципальных образованиях этнографических маршрутов, проводимых учащимися и молодежью) 2019-2020

39 Молодежные патриотические акции «Спасибо за Победу!», «75 добрых дел к 75-летию Победы», «Знамя Победы» 2019-2020

40 Выставки, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в республиканских музеях 2020

41 Уроки мужества, классные часы в образовательных организациях сферы культуры 2019-2020

42 Оцифровка полнотекстовых документов «Великая Отечественная война на страницах печати Бурятии» 2019-2020

43 Обзор полнотекстовых документов из фондов электронной библиотеки «Бурятика» - Тематическая коллекция «Великая отечественная война на страницах печати Республики Бурятия» 2019 - 2020

44 Слайд-презентация «Писатели Бурятии о Великой Отечественной войне» 2019

45 Книжно-иллюстративная выставка «Музы на фронте. Артисты Бурятии на фронтах Великой Отечественной войны» 2020

46 Слайд-презентация «75 лет Победы в Великой Отечественной войне» 2020

47 Участие в Международной акции «Читаем детям о войне» 2019-2020

48 Организация онлайн-мероприятий, посвященных Дням Воинской славы, в т.ч. Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 2019-2020

49 Республиканская научно-практическая конференция «Из ада ГУЛАГа в бой за Родину» с подведением итогов конкурсов 2020

50 Уроки памяти – мужества на базе библиотек города и сельских поселений 2019-2020

51 Посещение ветеранов на дому с акцией милосердия «Как живёшь – ветеран?» 2019-2020

52 Республиканский военно-патриотический слет «Юный Патриот», посвященный 75-летию май-июнь 2020

53 Военно-патриотическая передвижная выставка экспонатов времен Великой Отечественной войны «Музей на колесах» 2019-2020

54 Проведение патриотической акции БРО Российское движение школьников «Огонь победы» 3 мая 2019

55 Республиканский фестиваль детского творчества «Мы – внуки Победы», посвященный 75-й годовщине Победы в ВОВ 1941-1945 гг. 2020

56 Республиканская военно-спортивная игра «Победа» с юнармейцами Республики Бурятия 2020

57 Межрегиональная военно-патриотическая поисковая экспедиция на места боёв 1945 г. 26 (93) Гвардейской стрелковой дивизии г. Балтийск Калининградская область 2019-2020

58 Организация и проведение мероприятий, посвященных: маршалам Советского Союза Г.К. Жукова, К.К. Рокоссовского 2020

59 Республиканский этап Всероссийской военно-спортивной игры «Сполох» 2019-2020

60 Республиканская спартакиада по допризывной подготовке 2019-2020

61 Проведение тематических классных часов, посвященных событиям ВОВ с приглашением ветеранов войны и труда «Уроки мужества» 2019-2020

62 Тематические выставки в школьных музеях 2019-2020

63 Мероприятия, приуроченные к юбилею Великой Победы: «Посвящение в кадеты»; Военно-спортивная игра «Зарница» (школьные этапы) 2019-2020

64 Проведение спортивных мероприятий, посвящённые празднованию Победы 2019-2020

65 Конкурсы на лучшее знание государственной символики России среди обучающихся в образовательных учреждениях 2020

66 Конкурсы исследовательских и творческих работ учащихся 2020

67 Фестивали солдатской песни, патриотической песни 2020

68 Школьные конкурсы чтецов и участие в районных конкурсах детского творчества 2020

69 Общешкольные викторины «Что мы знаем о войне» (7-8 классы) 2020

70 Выставки – панорамы стенгазет, плакатов, рисунков «Праздник Победы» 2020

71 Конкурс «Салют, юнкор!» 2020

72 Районные конкурсы «Строевой подготовки и парадной песни» 2020

73 Районные слеты «Сегодня юнармеец-завтра защитник Родины» 2020

74 Спортивные соревнования, турниры, олимпиады, посвященные Героям ВОВ 1941 – 1945 гг. 2020

75 Организация и участие педагогов Республики Бурятия в III Всероссийском конкурсе методических разработок и сценариев уроков мужества, мероприятий и проектов, посвященных Дню Победы, Дню Памяти и скорби, памятным и знаменательным датам Великой Отечественной войны в рамках проекта «СвечаПамяти.онлайн» 2020

76 Участие обучающихся во Всероссийском фестивале детских эссе «Письмо солдату» 2020

77 Патриотическая акция «Георгиевская ленточка» 9.09.2019, 9.09.2020

78 Патриотическая акция «Бессмертный полк» 9.09.2019, 9.09.2020

79 Проведение 2 сентября 2020 года в общеобразовательных учреждениях общего и среднего образования Единого тематического урока, посвященного 75-летию победного окончания на Дальнем Востоке России Второй мировой войны и современному развитию Дальнего Востока в качестве национального проекта 2.09.2020

VI. Культурно-массовые мероприятия

80 Торжественное собрание общественности и праздничный концерт, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 9 мая 2020

81 Концерт «Победа» на пл. Советов 9 мая 2020

82 Фейерверк 9 мая 2020

83 Участие в организации Парада Бурятского территориального гарнизона, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 9 мая 2020

84 Музыкально-поэтический марафон «Театры Бурятии - Победе!» 9 мая 2020

85 Республиканский смотр-конкурс работы муниципальных учреждений культуры «Победный марш культуры» 2020

86 Премьера спектакля, посвященного 75- летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Государственном Бурятском академическом театре драмы им. Х. Намсараева 2019

87 Концерт «Я шел к тебе четыре года» в Государственном Бурятском академическом театре драмы им. Х. Намсараева 2020

88 Фестиваль детского художественного творчества «Звезда Победы» в Бурятском государственном академическом театре оперы и балета им. н.а. СССР Г. Цыдынжапова 2018 - 2020

89 Концерт «Песни военных лет» в Бурятском государственном академическом театре оперы и балета им. н.а. СССР Г. Цыдынжапова 2018 - 2020

90 Цирковое представление, посвященное 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 2020

91 Фестиваль ветеранских художественных коллективов 2020

92 Встреча поколений в городском досуговом центре (ЛВРЗ) «Неоценимый вклад людей, прошедших ГУЛАГ в борьбе за Победу в ВОВ» (Литературно-музыкальная композиция) 2019

93 Торжественный митинг и церемония возложения венков, посвященные 75- летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 8 мая 2020

94 Акция «Трамвай Победы» май 2020

95 Праздничные концертные программы в парках г. Улан-Удэ 9 мая 2020

96 Фестиваль песни военных лет 2019-2020

97 Фестиваль «Служу России» среди военно-патриотических клубов муниципальных образований Республики Бурятия 2019-2020

98 Организация совместно с ФГБУК «Центральный музей Великой Отечественной войны 1941-0945 гг. (Музей Победы) и перекрестных (обменных) экспозиций из фондов Музея Победы (Москва) и ведущих музеев Дальнего Востока по теме «Победа. Дальневосточный рубеж» 2020

99 Создание и выпуск к 75-годовщине Победы новых литературных произведений, художественных и документальных кинолент, спектаклей, основанных на дальневосточных событиях Второй мировой войны 2019-2020

100 Организация передвижной фотовыставки по регионам Дальневосточного федерального округа, посвященной героизму солдат и командиров Забайкальского, 1-го и 2-го Дальневосточных фронтов в боях за освобождение Манчжурии, Сахалина и Курильских островов от японских захватчиков 2020

101 Участие в Дальневосточном фестивале «Искусство на передовой», посвященного Юбилею Победы 2020

VII. Информационное обеспечение

102 Создание ежемесячных тематических телевизионных передач на телеканалах республики, подготовку и опубликование материалов на страницах периодических печатных изданий и на сайтах информационных агентств 2019-2020

103 Изготовление и демонстрация документального фильма об участии Маршала СССР Рокоссовского К.К. в становлении воинских формирований в Бурятии и Монголии 2019