В Бурятии утверждён план мероприятий, посвящённых 75-й годовщине Победы

Правительство Бурятии утвердило план мероприятий по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов в республике. Всего в 2019-2020 годах будет проведено 104 различные акции.
План мероприятий по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов в Республике Бурятия
|
№
|
Наименование мероприятия
|
Сроки проведения
|
I. Организационные мероприятия
|1
|
Создание организационных комитетов по подготовке и проведению празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов в муниципальных образованиях в Республике Бурятия
|
4 кв. 2018
|2
|
Разработка и реализация муниципальных планов по подготовке и проведению празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов
|
2018 -2019
|
II. Мероприятия по улучшению социально-экономических условий жизни инвалидов и участников Великой Отечественной войны, а также лиц, приравненных к ним
|3
|
Проведение проверок условий жизни всех категорий ветеранов Великой Отечественной войны, и принятие мер по решению вопросов их жизнеустройства, оказанию помощи в социально-бытовом обслуживании, а также по предоставлению иных социальных услуг, в первую очередь на дому
|
2019-2020
|4
|
Оказание единовременной материальной помощи ветеранам ВОВ, вдовам УВОВ, оказавшимся в трудной жизненной ситуации из средств республиканского бюджета на заявительной основе
|
2019-2020
|5
|
Приобретение аппарата рентгенодиагностического комплекса АРТ для АУ РБ «Республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн»
|
2019
|6
|
Организация работы консультационных пунктов в отдаленных районах республики
|
2019-2020
|7
|
Организация работы по постановлению Правительства Республики Бурятия от 17.10.2016 № 480 «О предоставлении адресной помощи на проведение ремонта жилых помещений отдельным категориям граждан»
|
2019-2020
|8
|
Организационная работа по персональным поздравлениям от Главы Республики Бурятия ветеранам ВОВ в связи с празднованием 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
|
2019-2020
|9
|
Оздоровление ветеранов ВОВ на базе гериатрического отделения Республиканского клинического госпиталя ветеранов войн
|
2019-2020
|10
|
Медицинское обеспечение ветеранов Великой Отечественной войны, включая диспансеризацию
|
2019-2020
|11
|
Бесперебойное лекарственное обеспечение ветеранов Великой Отечественной войны.
|
2019-2020
|
III. Мероприятия, посвященные юбилейным датам военной истории России
|12
|
Мероприятия, посвященные 80-летию Победы советских и монгольских войск на реке Халхин Гол (16 сентября 1939)
|
2019
|13
|
Мероприятия, посвященные 30-летию вывода ограниченного контингента Советских войск из Афганистана (15 февраля 1989)
|
2019
|14
|
Мероприятия, посвященные 75-летию окончания Второй Мировой войны (2 сентября 1945)
|
2020
|
IV. Памятно-мемориальные мероприятия
|15
|
Подготовка к изданию XI тома Книги памяти Республики Бурятия
|
2019-2020
|16
|
Экспедиции в районы Республики Бурятия по сбору материалов для XI тома Книги Памяти Республики Бурятия
|
2019
|17
|
Издание серии научно-популярных книг о героях Бурятии
|
2019-2020
|18
|
Историческая выставка, посвященная Великой Отечественной войне
|
2019-2020
|19
|
Выставка «Художники о войне»
|
2020
|20
|
Издание IV заключительной части фотолетописи «Республика Бурятия в годы войны. И помнит мир спасенный»
|
2020
|21
|
Издание Юбилейного буклета «Живи святая дата – тем, кто ковал Победу» (участники ВОВ, труженики тыла и дети войны, из числа репрессированных) с привлечением для сбора материалов, учащихся учебных заведений.
|
Март-Апрель 2020 года
|22
|
Ремонтные работы на Мемориале на братской могиле воинов, умершим от ран в госпиталях во время Великой Отечественной Войны
|
2019
|23
|
Благоустройство территории Мемориала Победы г. Улан-Удэ
|
2019
|24
|
Изготовление и установка памятника Маршалу СССР Рокоссовскому К. К. в г. Улан-Удэ
|
2019
|25
|
Строительство и установка памятника труженикам тыла и детям войны и благоустройство прилегающей территории
|
2019
|26
|
Изготовление и установка памятника воинам Бурятии – участникам боев на реке Халхин-Гол (Монголия)
|
2019
|27
|
Благоустройство Мемориала на площади Славы
|
2019
|28
|
Издание специального выпуска Газеты «Судьба» - «Мы еще живы!» Перекличка узников-жертв нацизма на страницах газеты «Судьба»»
|
2019
|29
|
Организация и проведение комплекса мероприятий, поисковых работ на местах боевых действий с участием Маршала СССР Рокоссовского К.К. на территории Республики Бурятия
|
2019
|30
|
Военно-патриотическая поисковая экспедиция на места боев 93-й Восточно-Сибирской стрелковой дивизии, 5-го ВДК, по поиску без вести пропавших бойцов и командиров РККА (Республиканский военно-патриотический поисковый отряд «Рысь»)
|
2019-2020
|31
|
Республиканская «Вахта Памяти»
|
2019-2020
|32
|
Военно-патриотическая поисковая экспедиция на места боев 1939 года на р. Халхин-Гол (Монголия) по поиску без вести пропавших бойцов и командиров РККА
|
2019-2020
|
V. Мероприятия в сфере образования, спорта и молодежной политики
|33
|
Республиканская спартакиада по допризывной подготовке среди 7-8 классов
|
2019-2020
|34
|
Республиканская военно-патриотическая игра «Победа» (9-11 классы)
|
2019-2020
|35
|
Республиканская военно-спортивная игра «Зарница» (18-25 лет)
|
2019-2020
|36
|
Республиканский турнир по военно-тактическим играм среди работающей молодежи
|
2019-2020
|37
|
Республиканский проект «Знай Героя» (изготовление табличек памяти Героев ВОВ)
|
2018-2020
|38
|
Республиканский проект «Молодежный краеведческий тур» (разработка в муниципальных образованиях этнографических маршрутов, проводимых учащимися и молодежью)
|
2019-2020
|39
|
Молодежные патриотические акции «Спасибо за Победу!», «75 добрых дел к 75-летию Победы», «Знамя Победы»
|
2019-2020
|40
|
Выставки, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в республиканских музеях
|
2020
|41
|
Уроки мужества, классные часы в образовательных организациях сферы культуры
|
2019-2020
|42
|
Оцифровка полнотекстовых документов «Великая Отечественная война на страницах печати Бурятии»
|
2019-2020
|43
|
Обзор полнотекстовых документов из фондов электронной библиотеки «Бурятика» - Тематическая коллекция «Великая отечественная война на страницах печати Республики Бурятия»
|
2019 - 2020
|44
|
Слайд-презентация «Писатели Бурятии о Великой Отечественной войне»
|
2019
|45
|
Книжно-иллюстративная выставка «Музы на фронте. Артисты Бурятии на фронтах Великой Отечественной войны»
|
2020
|46
|
Слайд-презентация «75 лет Победы в Великой Отечественной войне»
|
2020
|47
|
Участие в Международной акции «Читаем детям о войне»
|
2019-2020
|48
|
Организация онлайн-мероприятий, посвященных Дням Воинской славы, в т.ч. Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945
|
2019-2020
|49
|
Республиканская научно-практическая конференция «Из ада ГУЛАГа в бой за Родину» с подведением итогов конкурсов
|
2020
|50
|
Уроки памяти – мужества на базе библиотек города и сельских поселений
|
2019-2020
|51
|
Посещение ветеранов на дому с акцией милосердия «Как живёшь – ветеран?»
|
2019-2020
|52
|
Республиканский военно-патриотический слет «Юный Патриот», посвященный 75-летию
|
май-июнь
2020
|53
|
Военно-патриотическая передвижная выставка экспонатов времен Великой Отечественной войны «Музей на колесах»
|
2019-2020
|54
|
Проведение патриотической акции БРО Российское движение школьников «Огонь победы»
|
3 мая 2019
|55
|
Республиканский фестиваль детского творчества «Мы – внуки Победы», посвященный 75-й годовщине Победы в ВОВ 1941-1945 гг.
|
2020
|56
|
Республиканская военно-спортивная игра «Победа» с юнармейцами Республики Бурятия
|
2020
|57
|
Межрегиональная военно-патриотическая поисковая экспедиция на места боёв 1945 г. 26 (93) Гвардейской стрелковой дивизии г. Балтийск Калининградская область
|
2019-2020
|58
|
Организация и проведение мероприятий, посвященных: маршалам Советского Союза Г.К. Жукова, К.К. Рокоссовского
|
2020
|59
|
Республиканский этап Всероссийской военно-спортивной игры «Сполох»
|
2019-2020
|60
|
Республиканская спартакиада по допризывной подготовке
|
2019-2020
|61
|
Проведение тематических классных часов, посвященных событиям ВОВ с приглашением ветеранов войны и труда «Уроки мужества»
|
2019-2020
|62
|
Тематические выставки в школьных музеях
|
2019-2020
|63
|
Мероприятия, приуроченные к юбилею Великой Победы: «Посвящение в кадеты»; Военно-спортивная игра «Зарница» (школьные этапы)
|
2019-2020
|64
|
Проведение спортивных мероприятий, посвящённые празднованию Победы
|
2019-2020
|65
|
Конкурсы на лучшее знание государственной символики России среди обучающихся в образовательных учреждениях
|
2020
|66
|
Конкурсы исследовательских и творческих работ учащихся
|
2020
|67
|
Фестивали солдатской песни, патриотической песни
|
2020
|68
|
Школьные конкурсы чтецов и участие в районных конкурсах детского творчества
|
2020
|69
|
Общешкольные викторины «Что мы знаем о войне» (7-8 классы)
|
2020
|70
|
Выставки – панорамы стенгазет, плакатов, рисунков «Праздник Победы»
|
2020
|71
|
Конкурс «Салют, юнкор!»
|
2020
|72
|
Районные конкурсы «Строевой подготовки и парадной песни»
|
2020
|73
|
Районные слеты «Сегодня юнармеец-завтра защитник Родины»
|
2020
|74
|
Спортивные соревнования, турниры, олимпиады, посвященные Героям ВОВ 1941 – 1945 гг.
|
2020
|75
|
Организация и участие педагогов Республики Бурятия в III Всероссийском конкурсе методических разработок и сценариев уроков мужества, мероприятий и проектов, посвященных Дню Победы, Дню Памяти и скорби, памятным и знаменательным датам Великой Отечественной войны в рамках проекта «СвечаПамяти.онлайн»
|
2020
|76
|
Участие обучающихся во Всероссийском фестивале детских эссе «Письмо солдату»
|
2020
|77
|
Патриотическая акция «Георгиевская ленточка»
|
9.09.2019,
9.09.2020
|78
|
Патриотическая акция «Бессмертный полк»
|
9.09.2019,
9.09.2020
|79
|
Проведение 2 сентября 2020 года в общеобразовательных учреждениях общего и среднего образования Единого тематического урока, посвященного 75-летию победного окончания на Дальнем Востоке России Второй мировой войны и современному развитию Дальнего Востока в качестве национального проекта
|
2.09.2020
|
VI. Культурно-массовые мероприятия
|80
|
Торжественное собрание общественности и праздничный концерт, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
|
9 мая 2020
|81
|
Концерт «Победа» на пл. Советов
|
9 мая 2020
|82
|
Фейерверк
|
9 мая 2020
|83
|
Участие в организации Парада Бурятского территориального гарнизона, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
|
9 мая 2020
|84
|
Музыкально-поэтический марафон «Театры Бурятии - Победе!»
|
9 мая 2020
|85
|
Республиканский смотр-конкурс работы муниципальных учреждений культуры «Победный марш культуры»
|
2020
|86
|
Премьера спектакля, посвященного 75- летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Государственном Бурятском академическом театре драмы им. Х. Намсараева
|
2019
|87
|
Концерт «Я шел к тебе четыре года» в Государственном Бурятском академическом театре драмы им. Х. Намсараева
|
2020
|88
|
Фестиваль детского художественного творчества «Звезда Победы» в Бурятском государственном академическом театре оперы и балета им. н.а. СССР Г. Цыдынжапова
|
2018 - 2020
|89
|
Концерт «Песни военных лет» в Бурятском государственном академическом театре оперы и балета им. н.а. СССР Г. Цыдынжапова
|
2018 - 2020
|90
|
Цирковое представление, посвященное 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
|
2020
|91
|
Фестиваль ветеранских художественных коллективов
|
2020
|92
|
Встреча поколений в городском досуговом центре (ЛВРЗ) «Неоценимый вклад людей, прошедших ГУЛАГ в борьбе за Победу в ВОВ» (Литературно-музыкальная композиция)
|
2019
|93
|
Торжественный митинг и церемония возложения венков, посвященные 75- летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
|
8 мая 2020
|94
|
Акция «Трамвай Победы»
|
май 2020
|95
|
Праздничные концертные программы в парках г. Улан-Удэ
|
9 мая 2020
|96
|
Фестиваль песни военных лет
|
2019-2020
|97
|
Фестиваль «Служу России» среди военно-патриотических клубов муниципальных образований Республики Бурятия
|
2019-2020
|98
|
Организация совместно с ФГБУК «Центральный музей Великой Отечественной войны 1941-0945 гг. (Музей Победы) и перекрестных (обменных) экспозиций из фондов Музея Победы (Москва) и ведущих музеев Дальнего Востока по теме «Победа. Дальневосточный рубеж»
|
2020
|99
|
Создание и выпуск к 75-годовщине Победы новых литературных произведений, художественных и документальных кинолент, спектаклей, основанных на дальневосточных событиях Второй мировой войны
|
2019-2020
|100
|
Организация передвижной фотовыставки по регионам Дальневосточного федерального округа, посвященной героизму солдат и командиров Забайкальского, 1-го и 2-го Дальневосточных фронтов в боях за освобождение Манчжурии, Сахалина и Курильских островов от японских захватчиков
|
2020
|101
|
Участие в Дальневосточном фестивале «Искусство на передовой», посвященного Юбилею Победы
|
2020
|
VII. Информационное обеспечение
|102
|
Создание ежемесячных тематических телевизионных передач на телеканалах республики, подготовку и опубликование материалов на страницах периодических печатных изданий и на сайтах информационных агентств
|
2019-2020
|103
|
Изготовление и демонстрация документального фильма об участии Маршала СССР Рокоссовского К.К. в становлении воинских формирований в Бурятии и Монголии
|
2019
|104
|
Проведение региональных конкурсов на лучший телевизионный проект посвященный теме Победы во Второй мировой войне на Дальнем Востоке России
|
2019-2020