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В Бурятии утверждён план мероприятий, посвящённых 75-й годовщине Победы

В Бурятии утверждён план мероприятий, посвящённых 75-й годовщине Победы
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Будет проведено более 100 мероприятий по подготовке и проведению празднования

Правительство Бурятии утвердило план мероприятий по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов в республике. Всего в 2019-2020 годах будет проведено 104 различные акции.

План мероприятий по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов в Республике Бурятия

Наименование мероприятия

Сроки проведения

I. Организационные мероприятия
1

Создание организационных комитетов по подготовке и проведению празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов в муниципальных образованиях в Республике Бурятия

4 кв. 2018

2

Разработка и реализация муниципальных планов по подготовке и проведению празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов

2018 -2019

II. Мероприятия по улучшению социально-экономических условий жизни инвалидов и участников Великой Отечественной войны, а также лиц, приравненных к ним
3

Проведение проверок условий жизни всех категорий ветеранов Великой Отечественной войны, и принятие мер по решению вопросов их жизнеустройства, оказанию помощи в социально-бытовом обслуживании, а также по предоставлению иных социальных услуг, в первую очередь на дому

2019-2020
4

Оказание единовременной материальной помощи ветеранам ВОВ, вдовам УВОВ, оказавшимся в трудной жизненной ситуации из средств республиканского бюджета на заявительной основе

2019-2020
5

Приобретение аппарата рентгенодиагностического комплекса АРТ для АУ РБ «Республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн»

2019

6

Организация работы консультационных пунктов в отдаленных районах республики

2019-2020
7

Организация работы по постановлению Правительства Республики Бурятия от 17.10.2016 № 480 «О предоставлении адресной помощи на проведение ремонта жилых помещений отдельным категориям граждан»

2019-2020
8

Организационная работа по персональным поздравлениям от Главы Республики Бурятия ветеранам ВОВ в связи с празднованием 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

2019-2020
9

Оздоровление ветеранов ВОВ на базе гериатрического отделения Республиканского клинического госпиталя ветеранов войн

2019-2020
10

Медицинское обеспечение ветеранов Великой Отечественной войны, включая диспансеризацию

2019-2020
11

Бесперебойное лекарственное обеспечение ветеранов Великой Отечественной войны.

2019-2020

III. Мероприятия, посвященные юбилейным датам военной истории России
12

Мероприятия, посвященные 80-летию Победы советских и монгольских войск на реке Халхин Гол (16 сентября 1939)

2019
13

Мероприятия, посвященные 30-летию вывода ограниченного контингента Советских войск из Афганистана (15 февраля 1989)

2019
14

Мероприятия, посвященные 75-летию окончания Второй Мировой войны (2 сентября 1945)

2020

IV. Памятно-мемориальные мероприятия
15

Подготовка к изданию XI тома Книги памяти Республики Бурятия

2019-2020
16

Экспедиции в районы Республики Бурятия по сбору материалов для XI тома Книги Памяти Республики Бурятия

2019
17

Издание серии научно-популярных книг о героях Бурятии

2019-2020
18

Историческая выставка, посвященная Великой Отечественной войне

2019-2020
19

Выставка «Художники о войне»

2020
20

Издание IV заключительной части фотолетописи «Республика Бурятия в годы войны. И помнит мир спасенный»

2020
21

Издание Юбилейного буклета «Живи святая дата – тем, кто ковал Победу» (участники ВОВ, труженики тыла и дети войны, из числа репрессированных) с привлечением для сбора материалов, учащихся учебных заведений.

Март-Апрель 2020 года
22

Ремонтные работы на Мемориале на братской могиле воинов, умершим от ран в госпиталях во время Великой Отечественной Войны

2019
23

Благоустройство территории Мемориала Победы г. Улан-Удэ

2019
24

Изготовление и установка памятника Маршалу СССР Рокоссовскому К. К. в г. Улан-Удэ

2019
25

Строительство и установка памятника труженикам тыла и детям войны и благоустройство прилегающей территории

2019
26

Изготовление и установка памятника воинам Бурятии – участникам боев на реке Халхин-Гол (Монголия)

2019
27

Благоустройство Мемориала на площади Славы

2019
28

Издание специального выпуска Газеты «Судьба» - «Мы еще живы!» Перекличка узников-жертв нацизма на страницах газеты «Судьба»»

2019
29

Организация и проведение комплекса мероприятий, поисковых работ на местах боевых действий с участием Маршала СССР Рокоссовского К.К. на территории Республики Бурятия

2019
30

Военно-патриотическая поисковая экспедиция на места боев 93-й Восточно-Сибирской стрелковой дивизии, 5-го ВДК, по поиску без вести пропавших бойцов и командиров РККА (Республиканский военно-патриотический поисковый отряд «Рысь»)

2019-2020
31

Республиканская «Вахта Памяти»

2019-2020
32

Военно-патриотическая поисковая экспедиция на места боев 1939 года на р. Халхин-Гол (Монголия) по поиску без вести пропавших бойцов и командиров РККА

2019-2020

V. Мероприятия в сфере образования, спорта и молодежной политики
33

Республиканская спартакиада по допризывной подготовке среди 7-8 классов

2019-2020

34

Республиканская военно-патриотическая игра «Победа» (9-11 классы)

2019-2020

35

Республиканская военно-спортивная игра «Зарница» (18-25 лет)

2019-2020

36

Республиканский турнир по военно-тактическим играм среди работающей молодежи

2019-2020

37

Республиканский проект «Знай Героя» (изготовление табличек памяти Героев ВОВ)

2018-2020

38

Республиканский проект «Молодежный краеведческий тур» (разработка в муниципальных образованиях этнографических маршрутов, проводимых учащимися и молодежью)

2019-2020

39

Молодежные патриотические акции «Спасибо за Победу!», «75 добрых дел к 75-летию Победы», «Знамя Победы»

2019-2020

40

Выставки, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в республиканских музеях

2020
41

Уроки мужества, классные часы в образовательных организациях сферы культуры

2019-2020
42

Оцифровка полнотекстовых документов «Великая Отечественная война на страницах печати Бурятии»

2019-2020
43

Обзор полнотекстовых документов из фондов электронной библиотеки «Бурятика» - Тематическая коллекция «Великая отечественная война на страницах печати Республики Бурятия»

2019 - 2020
44

Слайд-презентация «Писатели Бурятии о Великой Отечественной войне»

2019
45

Книжно-иллюстративная выставка «Музы на фронте. Артисты Бурятии на фронтах Великой Отечественной войны»

2020
46

Слайд-презентация «75 лет Победы в Великой Отечественной войне»

2020

47

Участие в Международной акции «Читаем детям о войне»

2019-2020
48

Организация онлайн-мероприятий, посвященных Дням Воинской славы, в т.ч. Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945

2019-2020
49

Республиканская научно-практическая конференция «Из ада ГУЛАГа в бой за Родину» с подведением итогов конкурсов

2020

50

Уроки памяти – мужества на базе библиотек города и сельских поселений

2019-2020

51

Посещение ветеранов на дому с акцией милосердия «Как живёшь – ветеран?»

2019-2020
52

Республиканский военно-патриотический слет «Юный Патриот», посвященный 75-летию

май-июнь

2020
53

Военно-патриотическая передвижная выставка экспонатов времен Великой Отечественной войны «Музей на колесах»

2019-2020
54

Проведение патриотической акции БРО Российское движение школьников «Огонь победы»

3 мая 2019
55

Республиканский фестиваль детского творчества «Мы – внуки Победы», посвященный 75-й годовщине Победы в ВОВ 1941-1945 гг.

2020
56

Республиканская военно-спортивная игра «Победа» с юнармейцами Республики Бурятия

2020
57

Межрегиональная военно-патриотическая поисковая экспедиция на места боёв 1945 г. 26 (93) Гвардейской стрелковой дивизии г. Балтийск Калининградская область

2019-2020
58

Организация и проведение мероприятий, посвященных: маршалам Советского Союза Г.К. Жукова, К.К. Рокоссовского

2020
59

Республиканский этап Всероссийской военно-спортивной игры «Сполох»

2019-2020
60

Республиканская спартакиада по допризывной подготовке

2019-2020
61

Проведение тематических классных часов, посвященных событиям ВОВ с приглашением ветеранов войны и труда «Уроки мужества»

2019-2020
62

Тематические выставки в школьных музеях

2019-2020
63

Мероприятия, приуроченные к юбилею Великой Победы: «Посвящение в кадеты»; Военно-спортивная игра «Зарница» (школьные этапы)

2019-2020
64

Проведение спортивных мероприятий, посвящённые празднованию Победы

2019-2020
65

Конкурсы на лучшее знание государственной символики России среди обучающихся в образовательных учреждениях

2020
66

Конкурсы исследовательских и творческих работ учащихся

2020
67

Фестивали солдатской песни, патриотической песни

2020
68

Школьные конкурсы чтецов и участие в районных конкурсах детского творчества

2020
69

Общешкольные викторины «Что мы знаем о войне» (7-8 классы)

2020
70

Выставки – панорамы стенгазет, плакатов, рисунков «Праздник Победы»

2020
71

Конкурс «Салют, юнкор!»

2020
72

Районные конкурсы «Строевой подготовки и парадной песни»

2020
73

Районные слеты «Сегодня юнармеец-завтра защитник Родины»

2020
74

Спортивные соревнования, турниры, олимпиады, посвященные Героям ВОВ 1941 – 1945 гг.

2020
75

Организация и участие педагогов Республики Бурятия в III Всероссийском конкурсе методических разработок и сценариев уроков мужества, мероприятий и проектов, посвященных Дню Победы, Дню Памяти и скорби, памятным и знаменательным датам Великой Отечественной войны в рамках проекта «СвечаПамяти.онлайн»

2020
76

Участие обучающихся во Всероссийском фестивале детских эссе «Письмо солдату»

2020
77

Патриотическая акция «Георгиевская ленточка»

9.09.2019,

9.09.2020
78

Патриотическая акция «Бессмертный полк»

9.09.2019,

9.09.2020
79

Проведение 2 сентября 2020 года в общеобразовательных учреждениях общего и среднего образования Единого тематического урока, посвященного 75-летию победного окончания на Дальнем Востоке России Второй мировой войны и современному развитию Дальнего Востока в качестве национального проекта

2.09.2020

VI. Культурно-массовые мероприятия
80

Торжественное собрание общественности и праздничный концерт, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

9 мая 2020
81

Концерт «Победа» на пл. Советов

9 мая 2020
82

Фейерверк

9 мая 2020

83

Участие в организации Парада Бурятского территориального гарнизона, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

9 мая 2020
84

Музыкально-поэтический марафон «Театры Бурятии - Победе!»

9 мая 2020
85

Республиканский смотр-конкурс работы муниципальных учреждений культуры «Победный марш культуры»

2020
86

Премьера спектакля, посвященного 75- летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Государственном Бурятском академическом театре драмы им. Х. Намсараева

2019
87

Концерт «Я шел к тебе четыре года» в Государственном Бурятском академическом театре драмы им. Х. Намсараева

2020
88

Фестиваль детского художественного творчества «Звезда Победы» в Бурятском государственном академическом театре оперы и балета им. н.а. СССР Г. Цыдынжапова

2018 - 2020
89

Концерт «Песни военных лет» в Бурятском государственном академическом театре оперы и балета им. н.а. СССР Г. Цыдынжапова

2018 - 2020
90

Цирковое представление, посвященное 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

2020
91

Фестиваль ветеранских художественных коллективов

2020
92

Встреча поколений в городском досуговом центре (ЛВРЗ) «Неоценимый вклад людей, прошедших ГУЛАГ в борьбе за Победу в ВОВ» (Литературно-музыкальная композиция)

2019
93

Торжественный митинг и церемония возложения венков, посвященные 75- летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

8 мая 2020
94

Акция «Трамвай Победы»

май 2020

95

Праздничные концертные программы в парках г. Улан-Удэ

9 мая 2020
96

Фестиваль песни военных лет

2019-2020
97

Фестиваль «Служу России» среди военно-патриотических клубов муниципальных образований Республики Бурятия

2019-2020
98

Организация совместно с ФГБУК «Центральный музей Великой Отечественной войны 1941-0945 гг. (Музей Победы) и перекрестных (обменных) экспозиций из фондов Музея Победы (Москва) и ведущих музеев Дальнего Востока по теме «Победа. Дальневосточный рубеж»

2020
99

Создание и выпуск к 75-годовщине Победы новых литературных произведений, художественных и документальных кинолент, спектаклей, основанных на дальневосточных событиях Второй мировой войны

2019-2020
100

Организация передвижной фотовыставки по регионам Дальневосточного федерального округа, посвященной героизму солдат и командиров Забайкальского, 1-го и 2-го Дальневосточных фронтов в боях за освобождение Манчжурии, Сахалина и Курильских островов от японских захватчиков

2020

101

Участие в Дальневосточном фестивале «Искусство на передовой», посвященного Юбилею Победы

2020

VII. Информационное обеспечение
102

Создание ежемесячных тематических телевизионных передач на телеканалах республики, подготовку и опубликование материалов на страницах периодических печатных изданий и на сайтах информационных агентств

2019-2020
103

Изготовление и демонстрация документального фильма об участии Маршала СССР Рокоссовского К.К. в становлении воинских формирований в Бурятии и Монголии

2019

104

Проведение региональных конкурсов на лучший телевизионный проект посвященный теме Победы во Второй мировой войне на Дальнем Востоке России

2019-2020

День Победы ВОВ Праздники Улан-Удэ Бурятия акция
 
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