В Улан-Удэ плотник оказался вором

Злоумышленник скрывался от следствия



В Улан-Удэ полицейские задержали 21-летнего жителя посёлка Энергетик. Он подозревался в краже, но скрылся от следствия.



Кроме того, полицейские установили его причастность к краже банковских карт у нетрезвого 57-летнего горожанина. Картами незнакомца злоумышленник рассчитался за покупки в магазинах города. Всего им украдено более 12 тысяч рублей.



- Сотрудниками полиции выясняются обстоятельства происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража», - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



Известно, что подозреваемый работает плотником, ранее не судим.

