Злоумышленник скрывался от следствия
В Улан-Удэ полицейские задержали 21-летнего жителя посёлка Энергетик. Он подозревался в краже, но скрылся от следствия.
Кроме того, полицейские установили его причастность к краже банковских карт у нетрезвого 57-летнего горожанина. Картами незнакомца злоумышленник рассчитался за покупки в магазинах города. Всего им украдено более 12 тысяч рублей.
- Сотрудниками полиции выясняются обстоятельства происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража», - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Известно, что подозреваемый работает плотником, ранее не судим.
В Улан-Удэ плотник оказался вором
Общество, Фото:
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