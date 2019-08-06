В Бурятии палаточный лагерь на Байкале закрыли из-за нарушений



- В связи с угрозой жизни и здоровью детей, а также в целях исполнения судебного решения судебный пристав выехал в местность «Безымянка» и приостановил работу лагеря. Дети отправлены домой. В ближайшее время работники лагеря ожидают грузовые машины для вывоза имущества с байкальской территории, - отмечает Саяна Будаева, начальник Прибайкальского районного отдела Управления ФССП России по Бурятии.





В Прибайкальском районе Бурятии судебные приставы приостановили на 90 суток работу палаточного лагеря «Вместе», расположенного на берегу Байкала в местности «Безымянка».В ходе внеплановой проверки надзорных органов в лагере были выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических норм и правил.- Одним из грубых нарушений явился факт отсутствия воды, отвечающей требованиям безопасности. На момент проверки в лагере не было запаса бутилированной воды для приготовления пищи. Вода использовалась с Байкала, - сообщили в Управления ФССП России по республике.Две армейские палатки, в которой вместе проживали и мальчики, и девочки, что также является нарушением, были непрочные и промокаемые. Они не имели плотно закрывающихся дверей и защитных сеток от насекомых.Из-за отсутствия надлежащей вывески туалетом пользовались посторонние люди, а выгребные ямы туалетов были заполнены.Кроме этого в работе лагеря были выявлены нарушения хранения пищевой продукции из-за недостаточного количества холодильного оборудования. Рацион питания детей не соответствовал утверждённому примерному меню. Так, например, 22 июля администрация лагеря допустила замену блюд. Вместо «картошки с сосиской» была подана «картошка с тушёнкой».Суд признал муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Кижингинская станция юных туристов», организовавшее работу палаточного лагеря, виновным в совершении административного правонарушения в области обеспечения санитарно-эпидемиологических требований к организации работы детских лагерей палаточного типа.