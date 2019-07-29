Улан-удэнец выступил на подтанцовке у Елены Темниковой

Улан-удэнец Андрей Балагунов, известный как «Пони», выступил на подтанцовке у Елены Темниковой на масштабном опен-эйр «Europa Plus LIVE 2019», который состоялся 27 июля в Москве.
Видео с выступления Елена Темникова разместила на своей странице в Instagram.
- Было хорошо. Спасибо всем, кто был причастен к сегодняшнему шоу. Почти все костюмы на нас сделаны из переработанной ткани. Мы за сохранение природы. Если мы хоть что-то можем сделать для планеты, даже самую малость... давайте делать, – написала певица.
Темникова сопроводила запись хештегом #потушитепожарысибири, выражая своё неравнодушие к действующим катастрофическим пожарам в Сибири и на Дальнем Востоке.
Как сообщал «Байкал-Daily», Сергей Зверев призвал приступить к тушению более 2 млн. гектаров леса, горящих в Сибири и на Дальнем Востоке.
«Пони» поделился своими впечатлениями от работы в команде Елены Темниковой.
- Всем спасибо, работать с такими людьми просто кайф, – написал Андрей Балагунов.
Как сообщал «Байкал-Daily», танцор из Улан-Удэ на одном из репетиций серьёзного шоу «поугарал» с Еленой Темниковой. Видео было снято под новую песню певицы «Иди за мной». Поклонники творчества Темниковой остались в восторге от ролика.
«Пони» пробовал свои силы в 2019 году на «Танцах» на ТНТ. Парень с лёгкостью прошёл предварительные этапы отбора, но попасть в чью-либо команду наставников так и не смог.