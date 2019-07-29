Улан-удэнец выступил на подтанцовке у Елены Темниковой





Улан-удэнец Андрей Балагунов, известный как «Пони», выступил на подтанцовке у Елены Темниковой на масштабном опен-эйр «Europa Plus LIVE 2019», который состоялся 27 июля в Москве.Видео с выступления Елена Темникова разместила на своей странице в Instagram.- Было хорошо. Спасибо всем, кто был причастен к сегодняшнему шоу. Почти все костюмы на нас сделаны из переработанной ткани. Мы за сохранение природы. Если мы хоть что-то можем сделать для планеты, даже самую малость... давайте делать, – написала певица.