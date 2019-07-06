Танцор из Улан-Удэ «поугарал» с Еленой Темниковой

Известная певица Елена Темникова выложила видео с участием улан-удэнца Андреем «Пони». Как сообщал «Байкал-Daily», танцор из Бурятии попытал свои силы во всероссийском танцевальном шоу «Танцы на ТНТ». Но не смог покорить сердца наставников. /
Видео с участием «Пони» появилось накануне. Артистка опубликовала минутный ролик на своей странице в Instagram.
- Шла репетиция серьёзного шоу, но мы решили отдохнуть и поугарали, - подписала видео Елена Темникова.
Видео снято под новую песню певицы «Иди за мной». Поклонники творчества Темников остались в восторге от ролика и не скупятся на хвалебные комментарии.
«А почему этот угар выглядит лучше большинства шоу наших артистов?», «Это лучше, чем любой клип у ваших коллег», «Как можно так круто танцевать?», «Это будет новым клипом!? Очень надеюсь, что это войдёт в клип! Это шикарно!!!», «Я думала это и есть клип», «Очень круто», комментируют подписчики страницы певицы.