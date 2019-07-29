Сергей Зверев призвал тушить Сибирь и Дальний Восток

Знаменитый стилист Сергей Зверев на своей странице в социальной сети Instagram призвал приступить к тушению более 2 млн. гектаров леса, горящих в Сибири и на Дальнем Востоке. Пожары, расположенные на труднодоступных и удалённых землях лесного фонда, не тушат из-за экономической невыгодности.
Суперзвезда обратился к местным и федеральным властям с просьбой сделать всё, что от них зависит в этой чрезвычайной ситуации.
- Горит Сибирь, Дальний Восток, огромное количество леса горит, людям нечем дышать. Я считаю, что это глобальная катастрофа и с этим, конечно, надо что-то делать. Хватит грабить лес, пора тушить пожар. Поддержите все, кто может поддержать, – призвал Сергей Зверев.
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Это катастрофа, которая происходит сию минуту!!! Я обращаюсь к местным и федеральным властям, с просьбой сделать всё, что от них зависит в этой черезвычайной ситуации!!! Ещё есть возможность что-то спасти!!! Люди, поддержите информацией, может так мы сможем помочь людям, живущим там!!! Это наша страна. Прямо сейчас в Сибири на Дальнем Востоке горит огромная территория леса - помогите спасти Сибирь от огня и дыма!!! Горит уже почти 3 миллиона гектар леса!!!!!! #гориттайга #тайга #сибирь #потушитепожарысибири #пожар #пожары #мчс #спасибайкал #спасисибирь #мчс #чс #режимчерногонеба #лес #леса #forest #fire #сибирьгорит #потушитесибирь #мирспасисибирь
Как сообщал «Байкал-Daily», на днях на сайте change.org появилась петиция жительницы Томска Ольги Козулиной, которая потребовала ввести режим ЧС из-за лесных пожаров на всей территории Сибири. На сегодня петицию подписали 305 тысяч человек.
Введение режима ЧС обязывает властей выделить дополнительное финансирование, средства пожаротушения и людские ресурсы областям, находящимся в зоне бедствия, а также накладывает особую ответственность на должностных лиц за ликвидацию ЧС.
Петицию поддержали и другие знаменитости – актриса Надя Сысоева и телеведущая Ирена Понарошку.
- Не оставайтесь равнодушными! Мой родной Красноярск в дыму. Сибирь, Урал, Дальний Восток в огне. Я получила письма со всей страны от перепуганных и затравленных дымом людей, стариков и детей. Давайте поможем все вместе. Держитесь! – написала на своей странице в Instagram актриса юмористического шоу Comedy Woman Надя Сысоева.
- «Зелёные лёгкие» России полыхают, а власти бездействуют, молчат федеральные каналы. На данный момент горят уже 3 миллиона гектаров леса, но тушить пожары «экономически невыгодно». Просто не укладывается в голове! Парады и салюты тоже экономически невыгодны. Чемпионат мира, Олимпиада – это миллиардные убытки, но это никого не останавливает! По данным Greenpeace, в прошлом году Россия потеряла в пожарах рекордное количество леса за 10 лет: 1,7 миллиона гектаров. В этом году мы уже почти в два раза побили этот ужасающий рекорд! Прямо сейчас, в эту минуту, заживо сгорают тысячи животных и птиц, задыхаются взрослые и дети в городах Сибири и Урала, новорождённые малыши спят с мокрыми марлевыми повязками на лице, но этого почему-то недостаточно для введения режима чрезвычайной ситуации! Что тогда чрезвычайная ситуация, если не это?! – пишет Ирена Понарошку на своей странице в Instagram.
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Воспаление легких 😷 ⠀ Именно такой диагноз сейчас у нашей страны. «Зеленые легкие» России полыхают, а власти бездействуют, молчат федеральные каналы. На данный момент горят уже 3 миллиона гектаров леса, но тушить пожары «экономически невыгодно» 😞 ⠀ Просто не укладывается в голове! Парады и салюты тоже экономически невыгодны. Чемпионат мира, Олимпиада - это миллиардные убытки (данные rbc.ru), но это никого не останавливает! 😒 ⠀ По данным Greanpeace, в прошлом году Россия потеряла в пожарах рекордное количество леса за 10 лет: 1,7 миллиона гектаров. В этом году мы уже почти в два раза побили этот ужасающий рекорд! 😰 ⠀ Прямо сейчас, в эту минуту, заживо сгорают тысячи животных и птиц, задыхаются взрослые и дети в городах Сибири и Урала, новорожденные малыши спят с мокрыми марлевыми повязками на лице, но этого почему-то недостаточно для введения режима чрезвычайной ситуации! Что тогда чрезвычайная ситуация, если не это?! 🤯 ⠀ Я не знаю, может ли на что-то повлиять этот пост и тысячи других. Не знаю, есть ли смысл в петициях. Но если существует хоть малейший шанс, что это может что-то изменить, мы должны его использовать! ⠀ Считайте, что это #ДобраяСуббота, экстренный сбор на лечение воспаления легких России! 🚨 ⠀ Как помочь: ⠀ ✅ Поставить ❤️ и написать комментарий не менее 4-х слов, чтобы этот пост вылетел в «Популярное»; ⠀ ✅ Поделиться постом в сториз, нажав на значок самолетика под ним; ⠀ ✅ Подписать петицию (занимает 2 минуты, ссылка в профиле) – введение режима ЧС обязывает властей выделить дополнительное финансирование, средства пожаротушения и людские ресурсы областям, находящимся в зоне бедствия, а также накладывается особая ответственность на должностных лиц за ликвидацию ЧС! ⠀ #СпаситеСибирь #сибирьгорит #сибирьвогне #ЧерноеНебо #потушитепожарысибири #потушитепожарыВсибири
По данным Авиалесоохраны, на 29 июля в Сибири и на Дальнем Востоке на труднодоступных и отдалённых землях лесного фонда горят 2 731 541 га леса, по которым прекращены работы по тушению на основании решений региональных Комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, в том числе: 133 пожара на площади 1 168 010 га (Республика Саха (Якутия)); 78 пожаров на площади 961 797 га (Красноярский край); 84 пожара на площади 554 098 га (Иркутская область); 6 пожаров на площади 31 112 га (Республика Бурятия);18 пожаров на площади 9 830 га (Забайкальский край); 9 пожаров на площади 6 694 га (Хабаровский край). Режим ЧС введён на всей территории Иркутской области, Красноярского края, в 2 муниципальных районах Бурятии, в 1 муниципальном районе Республики Саха (Якутия).
Как сообщал «Байкал-Daily», за прошедшие сутки в Бурятии проводились работы по тушению шести лесных пожаров в Баргузинском, Курумканском, Муйском, Северо-Байкальском районах. Площадь, пройденная огнём, по данным Авиалесоохраны, составила 155 га.