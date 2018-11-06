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Улан-удэнец «Пони» покинул «Танцы на ТНТ» (видео)

Улан-удэнец «Пони» покинул «Танцы на ТНТ» (видео)
Общество, 
Андрей Балагунов закончил своё участие в популярном проекте

В субботу состоялись отборы в команды наставников телешоу «Танцы на ТНТ». Как сообщал «Байкал-Daily», в проекте принимал участие 19-летний улан-удэнец Андрей Балагунов с необычным никнеймом «Пони». Парень с лёгкостью прошёл предварительные этапы отбора, но попасть в чью-либо команду наставников так и не смог.



- Конечно же, у него есть один несомненный плюс: он очень экзотично выглядит, экзотично двигается. А если понимать, что Vogue – это уже экзотика, то там получается экзотика в квадрате, - резюмировал наставник шоу Егор Дружинин.

«Пони» в субботнем выпуске выступал в паре с Екатериной Лузан. Перед зрителями они предстали в образах зомби. Номер в стиле сontemporary Андрей исполнил впервые.



- На мастер-классах было очень много «контемпа» и это тяжело, потому что я вообще не танцевал «контемп» никогда. Но это и к лучшему, что тяжело. Думаю, что наставники меня замечают, потому что я считаю себя универсальным танцором и в принципе не сказать, что я где-то там очень сильно лажаю,- рассказал Андрей

- А как ты себя можешь считать универсальным танцором, если не умеешь танцевать «контемп»? – поинтересовался собеседник Пони.

- Хороший вопрос, - улыбаясь ответил улан-удэнец.



Когда ребята закончили исполнять танец, наставник проекта Татьяна Денисова призналась, что не может принимать никакого решения, сказав, что она «закончилась». Егор Дружинин признался, что Пони очень яркий.

- В Vogue видна твоя индивидуальность, ты так высоко поднимаешь градус своего собственного танца, что нам хочется видеть такую же высокую планку и любых других направлениях. И вот сейчас танец в не родном стиле, в не родном направлении. И для меня твоя индивидуальность несколько поблекла, - заключил Егор Дружинин.

- Вы для меня были удивлением с самого начала. Вы два таких «чуда», которые пришли к нам, и я до сих пор сомневался и не знал, что с вами делать, на что вы способны дальше. И каждый раз вы всё больше и больше … Андрюха, единственное, что мне мешает, это твоя неуверенность в самом себе постоянно. Сколько можно? Ты яркий, очень яркий, а она третья девочка в моей команде, - рассказал Мигель,

- Пони, прости меня, я буду рад видеть тебя вновь, - сказал Егор Дружинин.



Андрей не сильно расстроился и поблагодарил хореографов за предоставленную возможность участвовать в проекте.

- Хочу сказать спасибо большое. На самом деле мне очень всё понравилось, всё было круто, вот, - кратко попрощался Андрей.



Как сообщал «Байкал-Daily», ранее в проекте участвовали Айхан Шинжин и Тимур Базаров. Ребята прошли большую часть проекта, но так и не дошли до финала.
телешоу
 
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