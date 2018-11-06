Улан-удэнец «Пони» покинул «Танцы на ТНТ» (видео)



В субботу состоялись отборы в команды наставников телешоу «Танцы на ТНТ». Как сообщал «Байкал-Daily», в проекте принимал участие 19-летний улан-удэнец Андрей Балагунов с необычным никнеймом «Пони». Парень с лёгкостью прошёл предварительные этапы отбора , но попасть в чью-либо команду наставников так и не смог.









«Пони» в субботнем выпуске выступал в паре с Екатериной Лузан. Перед зрителями они предстали в образах зомби. Номер в стиле сontemporary Андрей исполнил впервые.









- Хороший вопрос, - улыбаясь ответил улан-удэнец.









- Пони, прости меня, я буду рад видеть тебя вновь, - сказал Егор Дружинин.









- Хочу сказать спасибо большое. На самом деле мне очень всё понравилось, всё было круто, вот, - кратко попрощался Андрей.









