Улан-удэнец «Пони» покинул «Танцы на ТНТ» (видео)

В субботу состоялись отборы в команды наставников телешоу «Танцы на ТНТ». Как сообщал «Байкал-Daily», в проекте принимал участие 19-летний улан-удэнец Андрей Балагунов с необычным никнеймом «Пони». Парень с лёгкостью прошёл предварительные этапы отбора, но попасть в чью-либо команду наставников так и не смог.
- Конечно же, у него есть один несомненный плюс: он очень экзотично выглядит, экзотично двигается. А если понимать, что Vogue – это уже экзотика, то там получается экзотика в квадрате, - резюмировал наставник шоу Егор Дружинин.
«Пони» в субботнем выпуске выступал в паре с Екатериной Лузан. Перед зрителями они предстали в образах зомби. Номер в стиле сontemporary Андрей исполнил впервые.
- На мастер-классах было очень много «контемпа» и это тяжело, потому что я вообще не танцевал «контемп» никогда. Но это и к лучшему, что тяжело. Думаю, что наставники меня замечают, потому что я считаю себя универсальным танцором и в принципе не сказать, что я где-то там очень сильно лажаю,- рассказал Андрей
- А как ты себя можешь считать универсальным танцором, если не умеешь танцевать «контемп»? – поинтересовался собеседник Пони.
- Хороший вопрос, - улыбаясь ответил улан-удэнец.
Когда ребята закончили исполнять танец, наставник проекта Татьяна Денисова призналась, что не может принимать никакого решения, сказав, что она «закончилась». Егор Дружинин признался, что Пони очень яркий.
- В Vogue видна твоя индивидуальность, ты так высоко поднимаешь градус своего собственного танца, что нам хочется видеть такую же высокую планку и любых других направлениях. И вот сейчас танец в не родном стиле, в не родном направлении. И для меня твоя индивидуальность несколько поблекла, - заключил Егор Дружинин.
- Вы для меня были удивлением с самого начала. Вы два таких «чуда», которые пришли к нам, и я до сих пор сомневался и не знал, что с вами делать, на что вы способны дальше. И каждый раз вы всё больше и больше … Андрюха, единственное, что мне мешает, это твоя неуверенность в самом себе постоянно. Сколько можно? Ты яркий, очень яркий, а она третья девочка в моей команде, - рассказал Мигель,
- Пони, прости меня, я буду рад видеть тебя вновь, - сказал Егор Дружинин.
Андрей не сильно расстроился и поблагодарил хореографов за предоставленную возможность участвовать в проекте.
- Хочу сказать спасибо большое. На самом деле мне очень всё понравилось, всё было круто, вот, - кратко попрощался Андрей.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее в проекте участвовали Айхан Шинжин и Тимур Базаров. Ребята прошли большую часть проекта, но так и не дошли до финала.