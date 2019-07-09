Аюру Бурдину подарили в Бурятии телёнка

Щедрые жители Бурятии одаривают Аюра Бурдина подарками. Как сообщал «Байкал-Daily», мальчик недавно приехал с мамой в республику погостить. Приёмная московская мама мальчика Наталья Бурдина презентовала здесь книгу «Аюр – значит жизнь».История Аюра Бурдина стала известна в 2015 году. Тогда от годовалого малыша в Бурятии отказалась родная мать. У ребёнка был обнаружен цирроз печени. В Москве мальчику сделали операцию по пересадке печени. Единственным донором могла стать мать, но она не захотела помочь спасти ему жизнь. Мальчику пересадили печень умершего человека.После операции ему стали искать приёмную семью. Увидевшая об этом пост в Facebook московский дизайнер, мать двоих детей, Наталья Бурдина не раздумывая приняла решение усыновить мальчика из Бурятии.Сейчас Наталья готовится к открытию благотворительного фонда «Аюр».О своих приключениях в Бурятии Наталья рассказывает в Facebook. С первых дней пребывания известного на всю республику мальчика стали одаривать презентами. Наталья признаётся, что знала о щедрости бурятов, но некоторые подарки её шокировали.- Сегодня Аюру подарили телёнка. Это предусмотреть было невозможно, и он не поместился бы в чемодан все равно. На днях мы едем выбрать его/её в стаде, имя дадим и всё такое. Будет Аюр Бурдин, как и положено, владельцем почти стада. Мы хотели купить собачку, а у нас появилась коровка. Я в шоке! – написала Наталья.Прохожая, узнавшая Аюра, подарила ему тысячу рублей и наотрез отказалась забирать деньги, от которых пыталась отказаться Наталья. Ещё некоторые случайные люди также одарили мальчика деньгами. Таким образом удалось насобирать на самокат и игрушечного робота.- Удивительно это всё! Спасибо большое! - поблагодарила Наталья.По словам москвички, Аюр в Бурятии чувствует себя очень комфортно. Здесь у него с каждым днём расширяется словарный запас.В республике у Бурдиных насыщенная программа. Они побывали на спектакле Бурятского театра драмы «Долг», посетили различные музей, а также встретились с митрополитом Бурятским Савватием. Он подарил Аюру крестик. И на удивление мамы мальчика, Аюр с удовольствием носит крестик и даже хвастается им прохожим.- Аюр отказывался носить полученный при крещении крестик, а сейчас согласился не снимать и на прогулке демонстрировал прохожим. Это тоже важный вопрос, который мне никак не удавалось решить в Москве, - поделилась Наталья Бурдина.В Национальном музее имени Хангалова Аюру представители землячества шэнэхэнских бурят из Китайской Народной Республики подарили Аюру традиционную одежду. Мальчик с удовольствие примерил обновку.Отправившись на Байкал, Бурдины встретили мальчика, которого оперировал тот же врач, что и Аюра. Мамы мальчишек удивились, ребята быстро поладили, радостно делились друг с другом игрушками и вместе пьют назначенные им лекарства.