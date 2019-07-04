04 Июля

03 Июля

Популярное

Бурятский театр драмы показал премьеру спектакля «Долг»

Бурятский театр драмы показал премьеру спектакля «Долг»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Постановку посмотрела москвичка Наталья Бурдина, усыновившая мальчика Аюра из Бурятии

3 июля на сцене Бурятского драматического театра состоялась премьера спектакля «Уялга» (Долг – бур.яз.) по пьесам современных драматургов.

В постановке московский режиссёр-постановщик Александр Кудряшов объединил две пьесы – «Долг» литературного сотрудника театра Намжилмы Цыденовой и «Мачеха» заслуженной артистки Бурятии Жажан Динганарбоевой.

Спектакль состоит из двух частей. В первой части была рассказана история молодой девушки, которая была вынуждена отдать своего ребёнка на воспитание семье брата. Во второй части показали историю женщины, пытавшейся стать родной матерью чужим детям, потерявшим родную мать.

Постановка затрагивает темы материнства и судьбы современной бурятской женщины.

На премьере спектакля «Уялга» присутствовала москвичка Наталья Бурдина вместе с приёмным сыном из Бурятии Аюром, который перенёс в 2015 году тяжёлую операцию по трансплантации печени. Женщина поделилась впечатлениями от постановки.

- Я очень тронута, спектакль очень трогательный, в двух частях. И первая и вторая части – содержат очень актуальные, животрепещущие темы. И даже в некоторых местах я прослезилась. Я хочу искренне вас всех поблагодарить за участие в нашей истории, я просто это чувствую каждый день. Очень многие люди интересуются жизнью Аюра, - сказала Наталья Бурдина.

Как сообщал «Байкал-Daily», москвичка с приёмным сыном Аюром также посетят «Голос кочевников».
спектакль театр бурятской драмы
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В УФСИН Бурятии выбрали лучших начальников отрядов
В УФСИН Бурятии выбрали лучших начальников отрядов
Общество, 04.07.2019
Также выбрали лучших соцработников исправительных учреждений
Бурятский театр драмы показал премьеру спектакля «Долг»
Бурятский театр драмы показал премьеру спектакля «Долг»
Общество, 04.07.2019
Постановку посмотрела москвичка Наталья Бурдина, усыновившая мальчика Аюра из Бурятии
ВЦИОМ: Каждый третий забайкалец считает, что жизнь улучшилась
ВЦИОМ: Каждый третий забайкалец считает, что жизнь улучшилась
Общество, 04.07.2019
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провёл исследование настроения населения Забайкальского края.
Мотострелки в Бурятии отработали новые приёмы боя
Мотострелки в Бурятии отработали новые приёмы боя
Общество, 04.07.2019
На полигоне Бурдуны состоялось тактическое учение с усиленным мотострелковым батальоном
В Улан-Удэ ликвидируют последствия ливня
В Улан-Удэ ликвидируют последствия ливня
Общество, 04.07.2019
Администрация Улан-Удэ опубликовала фото, как на улице Груздева проводится уборка грунта
В Бурятии любопытный медведь попал на видео
В Бурятии любопытный медведь попал на видео
Общество, 04.07.2019
Сотрудники Байкальского заповедника рассказали о медведе, который прополз большой путь с парализованными лапами
В Улан-Удэ освящают статуи Калачакры
В Улан-Удэ освящают статуи Калачакры
Общество, 04.07.2019
В Улан-Удэ освящают статуи Калачакры
В Улан-Удэ отцы с детьми посадили деревья
В Улан-Удэ отцы с детьми посадили деревья
Общество, 04.07.2019
Совет отцов озеленил пришкольную территорию
Лесники Бурятии рассказали детям о встречах с медведями
Лесники Бурятии рассказали детям о встречах с медведями
Общество, 04.07.2019
Школьники изучают профессию лесника
23-й том «Трудов Института востоковедения» посвятили буддологии
23-й том «Трудов Института востоковедения» посвятили буддологии
Общество, 04.07.2019
Вышел из печати том 23 «Трудов Института востоковедения РАН»
В Бурятии из-за монгольского праздника закроется пункт пропуска
В Бурятии из-за монгольского праздника закроется пункт пропуска
Общество, 04.07.2019
С 11 по 15 июля не будет работать двусторонний автомобильный пункт пропуска ДАПП Монды в Бурятии
Отцы устроили для детей велопробег от Улан-Удэ до «Щучки»
Отцы устроили для детей велопробег от Улан-Удэ до «Щучки»
Общество, 04.07.2019
Совет отцов провёл очередное мероприятие, вдохновляющее проводить время с детьми
На север Бурятии дошли современные вагоны
На север Бурятии дошли современные вагоны
Общество, 04.07.2019
Пригородные поезда с новыми вагонами отправились в первый рейс на бурятском участке БАМ
Первенство Росгвардии Бурятии выиграл ОМОН
Первенство Росгвардии Бурятии выиграл ОМОН
Общество, 04.07.2019
В Улан-Удэ прошло первенство управления Росгвардии Бурятия по военно-прикладному спорту
Из улан-удэнской гимназии выпустились 20 медалистов
Из улан-удэнской гимназии выпустились 20 медалистов
Общество, 04.07.2019
В 2019 году из 14 школ Советского района Улан-Удэ выпустились 585 одиннадцатиклассников

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^