Постановку посмотрела москвичка Наталья Бурдина, усыновившая мальчика Аюра из Бурятии
3 июля на сцене Бурятского драматического театра состоялась премьера спектакля «Уялга» (Долг – бур.яз.) по пьесам современных драматургов.
В постановке московский режиссёр-постановщик Александр Кудряшов объединил две пьесы – «Долг» литературного сотрудника театра Намжилмы Цыденовой и «Мачеха» заслуженной артистки Бурятии Жажан Динганарбоевой.
Спектакль состоит из двух частей. В первой части была рассказана история молодой девушки, которая была вынуждена отдать своего ребёнка на воспитание семье брата. Во второй части показали историю женщины, пытавшейся стать родной матерью чужим детям, потерявшим родную мать.
Постановка затрагивает темы материнства и судьбы современной бурятской женщины.
На премьере спектакля «Уялга» присутствовала москвичка Наталья Бурдина вместе с приёмным сыном из Бурятии Аюром, который перенёс в 2015 году тяжёлую операцию по трансплантации печени. Женщина поделилась впечатлениями от постановки.
- Я очень тронута, спектакль очень трогательный, в двух частях. И первая и вторая части – содержат очень актуальные, животрепещущие темы. И даже в некоторых местах я прослезилась. Я хочу искренне вас всех поблагодарить за участие в нашей истории, я просто это чувствую каждый день. Очень многие люди интересуются жизнью Аюра, - сказала Наталья Бурдина.
Как сообщал «Байкал-Daily», москвичка с приёмным сыном Аюром также посетят «Голос кочевников».
Бурятский театр драмы показал премьеру спектакля «Долг»
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Постановку посмотрела москвичка Наталья Бурдина, усыновившая мальчика Аюра из Бурятии
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