Запланированы ремонтные работы
Сегодня, 4 июля, с 9:00 до 14:00 по улице Гагарина в Улан-Удэ отключат горячую воду. Неудобства связаны с проведением ремонтных работ.
Под отключение попадают улицы: Гагарина 22; Хоца Намсараева,2А, 2Б, 2В; Пестеля 8.
По информации ЕДДС.
Улан-удэнцы на 5 часов останутся без горячей воды
Общество, Фото:
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