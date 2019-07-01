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В Улан-Удэ дольщики готовы перекрывать дороги

В Улан-Удэ дольщики готовы перекрывать дороги
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Дольщики нескольких жилых комплексов, которые не могут дождаться своих квартир, вышли на митинг

29 июня в парке «Юбилейный» состоялся митинг обманутых дольщиков. Участники акции протеста стали около 40 горожан – люди, вложившиеся в жилкомплексы «Флагман», «Ангара-2» и молодёжного жилищного комплекса на улице Столичная. Митингующие развернули плакаты с лозунгами «Нам чужого не нужно, верните наше», «Хватит врать, начните строить», «Хочу жить в своей квартире».



Высотка на улице Борсоева – первый в Улан-Удэ 20-этажный жилой дом, строится уже больше 4 лет. Дольщики рассказывают, что в высотке осталось лишь небольшие работы, после чего в квартиры можно заселяться. Однако застройщик Максим Плюснин всё никак не может довести дело до конца. Дольщиков уже долгое время кормят обещаниями и «завтраками». В последний раз, например, звучал уверенный срок сдачи – май 2019-го.

- Я дольщик ЖК «Флагман» по улице Борсоева, 77. Застройщиком является компания ООО «Спутник», гендиректор этой фирмы Плюснин Максим Викторович. Своей квартиры мы ждём с 2015 года. Была комиссия со Стройнадзора. Там были выявлены недочёты, которые нужно устранить. Есть долг перед «ТГК-14» в 122 тысячи за подключение к отопительным системам. Также это установка лифтов. Буквально в среду директор внёс 200 тысяч рублей. Осталось 155 тысяч за паспорт. Если всё в целом посчитать, то выйдет около полумиллиона рублей. Для Плюснина это копейки, - поделилась с «Байкал-Daily» дольщица Наталья Банеева.



Если в ЖК «Флагман» осталось не так много, то в жилом комплексе «Ангара 2» и вовсе поставили одну коробку.

- Срок сдачи был в 2017 году. До сих пор никаких работ не ведётся, вся стройка заморожена. Как-то, что-то они там пытаются делать, но очень вяло. Постоянно какие-то отговорки, - рассказывает дольщик Алексей Греков.



Собравшиеся дольщики обращались в разные инстанции за помощью, однако ни одна попытка привлечь к себе внимание не увенчалась успехом.

- Мы писали в Стройнадзор, в прокуратуру, непосредственно главе Цыденову писали. Сейчас у нас три заявления лежит, которые ещё рассматриваются, обещали до 15 июля нам дать ответ – это стройнадзор, прокуратура Бурятии, прокуратура Октябрьского района. От главы Бурятии пришёл ответ на прошлой неделе с формулировкой, что денег в бюджете не предусмотрено, ну и как говорится, проблема ваша, - пояснила дольщица Наталья Диванова.

По итогам митинга все собравшиеся обманутые дольщики написали коллективное письмо в прокуратуру. Также дольщики фирмы Максима Плюснина решили, что если до конца июля их дела не тронутся с мёртвой точки, то они в знак протеста и привлечения к себе внимания со стороны властей перекроют автомагистраль в самом центре города, на улице Борсоева.




обманутые дольщики
 
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