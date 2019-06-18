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В Улан-Удэ дольщики долгостроев застройщика Плюснина выйдут на митинг

В Улан-Удэ дольщики долгостроев застройщика Плюснина выйдут на митинг
Общество,  Фото: vk.com/flagmanuu
Дольщики возмущены бездействием чиновников и надзорных органов. На митинг выйдут несостоявшиеся жильцы двух жилых комплексов: «Богатырский» и «Флагман»

– Такое ощущение, что для Максима Плюснина остановилось время. Каждые полгода он говорит, что до сдачи дома остались месяц-полтора, но время-то идёт, вот уже и его брат в СИЗО, – говорят дольщики ЖК «Флагман».

Братья Дмитрий и Максим Плюснины – известные в Улан-Удэ строители. По данным риэлторской компании «Этажи», фирмы, принадлежащие семье, построили различные коммерческие здания, например, «Ольхон» на ПОШ, «Верхнеудинск» на Восточных воротах, гocтиницa «Opaнж xayc» нa Bepxнeй Бepeзoвкe, «Бaянгoл» нa Caянax и многие другие объекты, в том числе и жилые дома. Но на сегодняшний день семья Плюсниных имеет отношение к двум стройкам, а именно ЖК – «Флагман» и «Богатырский». Строительство первого ведёт ООО «Спутник», второго – ООО «Монолит», и обеими компаниями руководит Максим Плюснин.

Трудно сказать, в какой момент семья Плюсниных стала испытывать трудности. Но явные проблемы, которые вышли уже в публичную сферу начались несколько лет назад. В 2017 году подрядчик «Столица Спец Строй» (руководители Дмитрий Плюснин и его жена Елена), которая строила дом на улице Борсоева, подала на банкротство. И почти в то же время стало известно, что в Арбитражный суд Бурятии обратилось ООО «Таловский ЗЖБИ» с заявлением о признании своей несостоятельности. Директором «ЗЖБИ» был Виктор Плюснин, отец Дмитрия и Максима. Компании, которыми он руководил, задолжали своим сотрудникам более 4 млн. руб.

Печальная участь постигла и дольщиков ЖК «Столица» в 20А квартале, который строил старший брат Дмитрий Плюснин. Мало того, что дом признали проблемным, в мае этого года Дмитрий Плюснин был задержан. Сейчас он находится в СИЗО до середины июля.

По данным сайта Федеральной службы судебных приставов Бурятии, есть информация об исполнительных производствах в отношении ООО «Спутник» на общую сумму (не считая исполнительских сборов) более 110 миллионов.

В конце 2018 года дольщики ЖК «Флагман», которые ждут своих квартир с конца 2015 года, обратились в прокуратуру, после этого они подали заявление в комиссию по проблемным новостройкам при правительстве Бурятии, также обращались в приёмную Путина. Но дом до сих пор не введён в эксплуатацию, а Максим Плюснин кормит обещаниями и чиновников, и дольщиков.

При этом, сроки сдачи дома на Борсоева неоднократно переносились, но в правительстве долгое время никак не реагировали на эту ситуацию.

– То, что власти обратили внимание на проблемы дольщиков в стране – это, конечно, хорошо, но с другой стороны, эскроу-счета и прочие нововведения очевидно говорят о том, что закон о долевом строительстве был, мягко говоря, несовершенен. И сейчас правительство пытается залатать эту законотворческую дыру, – считают дольщики.

На сегодняшний день, по данным Госстройнадзора Бурятии в Улан-Удэ не могут ввести в эксплуатацию 11 жилых объектов.

– Мы приглашаем на митинг и остальных участников несданных домов, а также Алексея Цыденова, Игоря Шутенкова и, конечно, самого Максима Плюснина. Мы выражаем надежду, что глава Бурятии, и.о. мэра Улан-Удэ придут на митинг и состоится конструктивный диалог, – заявили дольщики.

Митинг уже согласовали с мэрией Улан-Удэ. Он состоится 29 июня (суббота) с 11.00 до 13.00 в парке «Юбилейный».

митинг обманутые дольщики
 
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