Она завоевала золотую медаль в рывке с результатом 66 кг и золотую медаль в толчке с результатом 87 кг.
Чемпионат России проходит в Новосибирске с 24 июня по 1 июля. В весовой категории до 45 кг чемпионкой России стала забайкальская спортсменка Надежда Панова. Она завоевала золотую медаль в рывке с результатом 66 кг и золотую медаль в толчке с результатом 87 кг.
В сумме двоеборья с результатом 153 кг Надежда Панова стала чемпионкой России в третий раз. Второе место заняла Анастасия Корчагина из Сахалинской области, третье место – Александра Фурдик из Московской области.
Этот турнир является отборочным к чемпионату мира, который состоится в Таиланде в сентябре 2019 года. Надежда проведёт три сбора в составе сборной России, на которых будет сформирован состав для участия в международных соревнованиях.
Кроме того, пятые места заняли забайкальцы Анатолий Шмакотин в весовой категории до 55 кг (с суммой двоеборья 201 кг) и Юлия Цыпылова в весовой категории до 49 кг (с суммой двоеборья 140 кг). Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Забайкальского края.
Забайкальская тяжелоатлетка стала чемпионкой России
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