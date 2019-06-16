Всего за сутки случилось 7 лесных пожаров
За сутки в Бурятии тушили 7 лесных пожаров в Заиграевском, Тарбагатайском и Прибайкальском районах. Три очага удалось потушить полностью, локализован один. Общая площадь, пройдённая огнём, составила 741 га, сообщает пресс-служба РАЛХ.
По состоянию на 7:30 часов утра 16 июня продолжаются работы по тушению лесных пожаров в Заиграевском и Прибайкальском районах. Площадь очагов в Заиграевском районе составляет 500 га и 8,5 га. Угрозы населённым пунктам и объектам экономики нет.
Всего за сутки на тушении работало 405 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и леспользователей, также было задействовано более 99 единиц лесопожарной и тяжёлой техники.
Республиканское агентство лесного хозяйства напоминает, что в Бурятии действует особый противопожарный режим. Пребывание людей в лесах строго ограничено. Лесники просят жителей Бурятии соблюдать правила пожарной безопасности.
Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима - влечёт наложение административного штрафа до пятисот тысяч рублей.
При обнаружении очагов возгорания лесники просят население сообщать в ближайшее лесничество или по телефону «горячей линии» 8 (3012) 20-44-44
В Бурятии потушили три лесных пожара
Общество, Фото:
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