В Бурятии потушили три лесных пожара

Общество, Фото: Baikal-daily.ru из архива

Всего за сутки случилось 7 лесных пожаров



За сутки в Бурятии тушили 7 лесных пожаров в Заиграевском, Тарбагатайском и Прибайкальском районах. Три очага удалось потушить полностью, локализован один. Общая площадь, пройдённая огнём, составила 741 га, сообщает пресс-служба РАЛХ.



По состоянию на 7:30 часов утра 16 июня продолжаются работы по тушению лесных пожаров в Заиграевском и Прибайкальском районах. Площадь очагов в Заиграевском районе составляет 500 га и 8,5 га. Угрозы населённым пунктам и объектам экономики нет.



Всего за сутки на тушении работало 405 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и леспользователей, также было задействовано более 99 единиц лесопожарной и тяжёлой техники.



Республиканское агентство лесного хозяйства напоминает, что в Бурятии действует особый противопожарный режим. Пребывание людей в лесах строго ограничено. Лесники просят жителей Бурятии соблюдать правила пожарной безопасности.



Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима - влечёт наложение административного штрафа до пятисот тысяч рублей.



При обнаружении очагов возгорания лесники просят население сообщать в ближайшее лесничество или по телефону «горячей линии» 8 (3012) 20-44-44

