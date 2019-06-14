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В Иркутске выбрали почётные семьи

В Иркутске выбрали почётные семьи
Общество,  Фото:pixabay.com
Победили семьи Низовцевых, Старцевых и Каднай

В Иркутске подвели итоги городского конкурса «Почётная семья». В финал вышло 12 семей.

Традиционно конкурс «Почётная семья» проходит в несколько туров. Сначала семьи-участники соревнуются в окружном этапе, его победители представляют свой округ на городском конкурсе. Участники финала представили вниманию жюри выставку-презентацию «Домашнее задание», а также два конкурса: «Визитная карточка» и «Минута славы».

В номинации «Приёмная семья» лучшей стала семья Низовцевых (Октябрьский округ), лучшей «Многодетной семьей» выбрали семью Старцевых (Ленинский округ), в номинации «Молодая семья» победила семья Каднай (Ленинский округ). Победители городского этапа будут представлять Иркутск на областном конкурсе.

Конкурс «Почётная семья» проходит в столице Приангарья в 22-ой раз при поддержке администрации города. Его целью организаторы ставят повышение социальной значимости семьи, материнства, отцовства и детства, укрепление роли семьи и возрождение традиций. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.
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