Аттестаты будут вручать с 16 июня по 28 июня
С 27 мая по 1 июля в Улан-Удэ проходит государственная итоговая аттестация по программам среднего общего образования (ЕГЭ) по 13 предметам.
Для проведения ЕГЭ открыто 20 пунктов проведения экзамена в школах, из них 5 для проведения государственного выпускного экзамена (для выпускников вечерних сменных школ и детей с медицинскими показаниями). Привлечено 936 педагогических работников школ.
В этом году в столице Бурятии 2684 выпускника.
На сегодня проведено 7 экзаменов: по географии, литературе, математике (базовый, профильный), истории, химии, русскому языку, иностранным языкам. Результаты первого экзамена ожидаются с 10 июня.
Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования (ГИА-9) проходит с 24 мая по 2 июля по 12 предметам.
Для проведения ГИА-9 открыто 39 пунктов проведения экзамена.
Всего в Улан-Удэ 5312 выпускников 9-х классов.
Для проведения ГИА привлечены 1529 педагогических работников.
С 24 мая по 6 июня прошли 8 экзаменов в 6 дней. С 24 по 25 мая - по иностранным языкам, 28 мая - по русскому языку и обществознанию, 3 июня - по бурятскому языку, 4 июня по информатике, географии и химии, 6 июня - по математике.
Вручение аттестатов состоится в школах с 16 июня по 28 июня. Церемония вручения медалей «За особые успехи в обучении» пройдёт 28 июня на площади Советов, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
Выпускники улан-удэнских школ сдали 7 госэкзаменов
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