Для осуждённых Бурятии кукловоды провели мастер-класс

Общество, Фото: Пресс-служба УФСИН по Бурятии

Колонию посетили сотрудники театра кукол Ульгэр



Исправительную колонию №8 УФСИН России по Бурятии посетили сотрудники театра кукол Ульгэр. Ведущая артистка театра Надежда Пуховская, мастера-дизайнеры по пошиву театральной одежды для артистов театра, по пошиву кукольной одежды и изготовлению декораций Любовь Батоева и Жанна Будаева провели для осуждённых мастер-класс.



Специалисты продемонстрировали около 15 кукол и рассказали об их создании - как изготавливается эскиз, как лепится форма и по лекалам формы изготавливают способом папье-маше основу куклы - голову, к которой пришивают одежду. Также осуждённым рассказали и показали, как управлять куклами.



Кроме того, осуждённые смогли почувствовать себя кукловодами и попробовать управлять различными куклами. По словам организатором, это вызвало интерес.



- Все присутствующие на этом мероприятии искренне поблагодарили Надежду Викторовну за подаренный праздник «кукол», пожелали ей самой и всему коллективу театра успешных гастролей, здоровья и благополучия.- сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.

