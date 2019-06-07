Колонию посетили сотрудники театра кукол Ульгэр
Исправительную колонию №8 УФСИН России по Бурятии посетили сотрудники театра кукол Ульгэр. Ведущая артистка театра Надежда Пуховская, мастера-дизайнеры по пошиву театральной одежды для артистов театра, по пошиву кукольной одежды и изготовлению декораций Любовь Батоева и Жанна Будаева провели для осуждённых мастер-класс.
Специалисты продемонстрировали около 15 кукол и рассказали об их создании - как изготавливается эскиз, как лепится форма и по лекалам формы изготавливают способом папье-маше основу куклы - голову, к которой пришивают одежду. Также осуждённым рассказали и показали, как управлять куклами.
Кроме того, осуждённые смогли почувствовать себя кукловодами и попробовать управлять различными куклами. По словам организатором, это вызвало интерес.
- Все присутствующие на этом мероприятии искренне поблагодарили Надежду Викторовну за подаренный праздник «кукол», пожелали ей самой и всему коллективу театра успешных гастролей, здоровья и благополучия.- сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.
Для осуждённых Бурятии кукловоды провели мастер-класс
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