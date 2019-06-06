Исая Калашникова сыграет парень из московского модельного агентства

- Трейлер нашего фильма об Исае Калистратовиче Калашникове готов. Как вам? Ждём отзывы, продолжаем сбор средств на картину на краудфандинге и верим, что скоро снимем кино, как и хотели, - пишут в соцсети люди, работающие над картиной.











Как сообщал «Байкал-Daily», в 2018 году фотограф и видеограф из Бурятии Никита Буланов объявил сбор средств на съёмки фильма об Исае Калашникове. Никита, который уже несколько лет живёт в Москве, только в столице впервые прочитал роман «Жестокий век». Книга, по признанию самого режиссёра, «изменила его жизнь».











Узнать подробнее о проекте или поддержать проект можно здесь - https://boomstarter.ru/projects/NickBulanov/dokumentalnyy_film_zhestokiy_vek_isaya_kalashnikova













