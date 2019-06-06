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Исая Калашникова сыграет парень из московского модельного агентства

Исая Калашникова сыграет парень из московского модельного агентства
Общество, 
В Сети появился трейлер фильма о бурятском писателе Исае Калашникове

В Интернете появился трейлер будущего фильма о писателе Исае Калашникове. Лента будет рассказывать о периоде из жизни писателя, в котором он берётся за роман «Жестокий век». Короткий трёхминутный трейлер получился довольно многообещающим: в нём показано, как Исай Калистратович размышляет о задумке будущей книги, советуется с женой по поводу написания произведения, как ему препятствуют в работе и т.д.

- Трейлер нашего фильма об Исае Калистратовиче Калашникове готов. Как вам? Ждём отзывы, продолжаем сбор средств на картину на краудфандинге и верим, что скоро снимем кино, как и хотели, - пишут в соцсети люди, работающие над картиной.



В фильме известного писателя сыграет Роман Муравьёв, который работает в модельном агентстве «SMA mgmt» в Москве. Роль его супруги Екатерины Викторовны досталась актрисе Русского драматического театра Анастасии Турушевой.

Как сообщал «Байкал-Daily», в 2018 году фотограф и видеограф из Бурятии Никита Буланов объявил сбор средств на съёмки фильма об Исае Калашникове. Никита, который уже несколько лет живёт в Москве, только в столице впервые прочитал роман «Жестокий век». Книга, по признанию самого режиссёра, «изменила его жизнь».



На сегодня в Бурятии ведётся подготовка к съёмкам фильма. Кроме того, съёмки запланированы в России, Монголии и США, также они состоятся в селе Шаралдай Мухоршибирского района Бурятии, где родился и жил писатель.

«Задача фильма «Жестокий век Исая Калашникова» сохранить память о писателе и донести основную идею создания романа до зрителя и общества: «Человек не рождается жестоким, место, где он родился и вырос, делает его таким», - отмечал ранее Никита Буланов.

- Книга является памятником мировой литературы. Автору буквально пришлось пережить на себе время жизни и правления Чингисхана, от не простой и тяжелой жизни мальчика Тэмуджина до великого полководца и правителя. Такие люди, как Исай Калистратович, через свои, неимоверные труды вдохновляют, они дают нам новые силы, дают надежду и веру в будущее. Дают нам то, чего в современном мире не хватает - понятий справедливости, честности, доброты, смелости и решительности. История жизни Исая Калашникова является замечательным примером, который будет вдохновлять и питать человеческий дух, - говорится на краудфандинговой платформе.

Узнать подробнее о проекте или поддержать проект можно здесь - https://boomstarter.ru/projects/NickBulanov/dokumentalnyy_film_zhestokiy_vek_isaya_kalashnikova




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