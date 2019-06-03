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Фильм об Исае Калашникове будут снимать в Бурятии, Монголии и США

Фильм об Исае Калашникове будут снимать в Бурятии, Монголии и США
Общество, 
В Улан-Удэ началась подготовка к съёмкам художественного фильма про писателя Исая Калашникова

Как сообщал «Байкал-Daily», в 2018 году фотограф и видеограф из Бурятии Никита Буланов объявил сбор средств на съёмки фильма об Исае Калашникове. Никита, который уже несколько лет живёт в Москве, только в столице впервые прочитал роман «Жестокий век». Книга, по признанию самого режиссёра, «изменила его жизнь».

- Следующий вопрос, который я себе задал после прочтения - кто же был этот человек, кто решился на такой подвиг? Пережить на себе суровое время степного средневековья и окунуться в каждого персонажа, прожить сотни жизней, изучить тонны исторического и научного материала, под силу единицам, - рассказал Никита.

Сейчас в Улан-Удэ ведётся подготовка к съёмкам фильма. В частности, на одну из главных ролей – супруги автора – утверждена актриса Государственного русского драматического театра им.Н.А.Бестужева Анастасия Турушева. Об этом сообщили в пресс-службе театра имени Бестужева.

Съёмки запланированы в России, Монголии и США, также они состоятся в селе Шаралдай Мухоршибирского района Бурятии, где родился и жил писатель.

– Задача фильма «Жестокий век Исая Калашникова» сохранить память о писателе и донести основную идею создания романа до зрителя и общества: «Человек не рождается жестоким, место, где он родился и вырос, делает его таким». В картине мы узнаем о биографии и становлении Исая Калистратовича, как писателя, также мы окунемся в историю создания романа «Жестокий век» о великом полководце – Чингисхане, – отмечает Никита Буланов.

Роль супруги Исая Калашникова Екатерины Викторовны сыграет актриса Русского драматического театра Анастасия Турушева. Для артистки это не первая работа в кино. В прошлом году она снималась в фильме «Два капитана» (режиссер Баир Уладаев) вместе с популярным рэпером Жиганом и заслуженной артисткой Бурятии Мэдэгмой Доржиевой.

– Волнительно играть таких героев, которые, во-первых, еще живы. Это значит, что они увидят твою работу, ты будешь думать, переживать, понравится ли, соответствует ли созданный тобой образ этому реальному человеку. А во вторых, сыграть женщину, которая жила рядом и была опорой для такого гениального человека… Я общалась с Екатериной Викторовной. Меня поразила ее женская сила и мудрость, мне так хотелось задать вопрос: «Каково это жить с гением? Держать все в своей «рукавице» и тянуть за собой?» – рассказала Анастасия Турушева.

Поддержать создание фильма об Исае Калашникове можно на краудфандинговой платформе по ссылке http://boomstarter.ru/projects/NickBulanov/dokumentalnyy_film_zhestokiy_vek_isaya_kalashnikova
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