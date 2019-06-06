В Иркутской области пройдёт многодневная велогонка

В гонке по велоспорту-шоссе «Байкальское единение» примут участие спортсмены СФО



С 10 по 15 июня в Иркутской области будет проходить Всероссийская многодневная гонка по велоспорту-шоссе «Байкальское единение». В соревнованиях примут участие спортсмены Сибирского федерального округа по трём возрастным группам: юноши 15-16 лет, юниоры и мужчины 17 лет и старше, ветераны от 50 лет и старше.



Многодневная велогонка включает в себя четыре этапа. В первый день соревнований, 11 июня, на объездную дорогу федеральной трассы возле Шелехова выйдут на старт спортсмены в групповой гонке на 70 км. 12 июня состоится второй этап соревнований – групповая гонка на 70 км на 32-ом км Голоустненского тракта. Здесь же 13 июня пройдёт третий этап соревнований – индивидуальная гонка на 20 и 25 км. Четвёртый, заключительный, этап состязаний состоится 14 июня здесь же на 32-ом км Голоустненского тракта – групповая гонка на 80 км. Старт всех гонок запланирован на 11:00 часов. Об этом сообщает Минспорта Иркутской области.

