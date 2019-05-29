Также туристы поедут на Селигер и Онежское озеро
Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выяснил, какие города пользуются наибольшей популярностью для отдыха на озерах России этим летом
Селигер, озеро Банное, озеро Большое Яровое, Онежское озеро и Байкал составляют список популярных у туристов озер.
Осташков на Селигере в Тверской области, Банное в Башкирии, Яровое на берегу Большого Ярового озера в Алтайском крае, Кондопога на берегу Онежского озера в Карелии и Байкальск на южном берегу Байкала в Иркутской области лидируют для летнего отдыха на озерах в этом году у туристов, путешествующих самостоятельно.
По данным Tvil.ru, туристы бронируют летний отдых на берегу озер на период от 5 дней в Банном до 8 дней в Кондопоге и потратят на аренду жилья от 2,7 тысяч рублей в сутки в Яровом до 5 тысяч рублей в сутки на Селигере за квартиру или гостевой дом на две семьи.
Дешевле всего проживание обойдется в Яровом, дороже - на Селигере.
Самый длительный отдых на озерах в этом году бронируют в Карелии - на 8 дней, уточняет Tvil.ru.
Байкал вошёл в топ-5 для отдыха на озёрах России летом
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