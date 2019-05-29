29 Мая

28 Мая

Популярное

В Бурятии ветеран тыла отметила 90-летие

В Бурятии ветеран тыла отметила 90-летие
Общество, 
Когда началась война, Ренате Колосовой было 12 лет

В Кяхтинском районе Бурятии 90-летие отметила ветеран тыла, заслуженный учитель республики Рената Андреевна Колосова.

Рената Андреевна родилась 1929 году в Кяхте, где её мама Колосова работала учителем. Спустя несколько лет они переехали в посёлок Чикой Кяхтинского района.

Когда началась Великая Отечественная война, Ренате было 12 лет, тогда она состояла в пионерской организации Чикойской семилетней школы. По её словам, в то время вся работа пионеров и комсомольцев подчинялась единой благородной цели – помощи фронту.

- «Всё для фронта. Всё для победы» - этот лозунг был на устах каждого ученика. В школе было холодно, дрова приходилось заготавливать учащимся и учителям. Дети были плохо одеты и обуты, в продаже ничего не было. В первую очередь тёплой одеждой и обувью обеспечивали бойцов на фронте. Многие ученики 3-14 лет встали к станкам на кожевенном заводе, заменив ушедших на фронт взрослых. Ученики часто помогали заводу в воскресные дни, сгружали баржи, проходившие по Чикою с углём ручным способом, наравне со взрослыми. Для раненых собирали и сушили шиповник, который отправлялся в посылках в госпитали. Вместе с родителями и учителями в вечерние часы при свете коптилок обрабатывали шерсть, из которой вязали носки и варежки трёхпалые для отправки на фронт. Собирали различные кусочки ткани и шили кисеты, делали подворотнички, носовые платки. Школьники для производства кожи на заводе драли лычку, жили на островах. В осеннее время помогали колхозу в уборке урожая, - вспоминает Рената Андреевна.

После окончания семилетней Чикойской школы Рената Андреевна поступила в педагогическое училище в Кяхте, успешно закончила его в 1950 году. Была направлена на работу в село Зарубино (Усть-Кяхта). В 1954 году приехала работать в Чикойскую школу, заочно окончила Бурятский педагогический институт имени Доржи Банзарова в 1955 году по специальности учитель русского языка и литературы.

Общий трудовой педагогический стаж Ренаты Андреевны 45 лет, из них 15 лет трудилась директором Чикойской средней школы, до выхода на заслуженный отдых преподавала в родной школе. Награждена почётным знаком «Отличник народного Просвещения», является заслуженным учителем Республики Бурятия. За труд во время войны награждена орденом «За трудовую доблесть в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг». Награждена юбилейными медалями Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Ренату Андреевну поздравили представители муниципальной власти, отдела социальной защиты населения, общественных организаций. Вместе с поздравительной открыткой юбиляру вручили сертификат на 5 тысяч рублей, сообщила пресс-служба минсоцзащиты Бурятии.
юбилей Великая Отечественная
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии ветеран тыла отметила 90-летие
В Бурятии ветеран тыла отметила 90-летие
Общество, 29.05.2019
Когда началась война, Ренате Колосовой было 12 лет
Жителей Бурятии весело призывают на службу по контракту
Жителей Бурятии весело призывают на службу по контракту
Общество, 29.05.2019
Мобильный пункт перемещается по республике
В Сети объяснили глубокий смысл клипа рэпера Хаски из Улан-Удэ
В Сети объяснили глубокий смысл клипа рэпера Хаски из Улан-Удэ
Общество, 29.05.2019
Новый клип Хаски «Детка-Голливуд» стремительно набирает просмотры
Улан-удэнским баскетболистам разрешили остаться в зале Сергея Рогова
Улан-удэнским баскетболистам разрешили остаться в зале Сергея Рогова
Общество, 29.05.2019
Однако судьба баскетбольного зала в «People's Park» всё ещё остаётся в подвешенном состоянии
В Улан-Удэ асфальт укладывали на песок
В Улан-Удэ асфальт укладывали на песок
Общество, 29.05.2019
Странные работы сняли на видео в 102 микрорайоне города
В УФСИН Бурятии выбрали лучшие группы охраны и конвоирования
В УФСИН Бурятии выбрали лучшие группы охраны и конвоирования
Общество, 29.05.2019
Лучшей стала команда исправительной колонии №1
Полигоны Бурятии обработали от клещей
Полигоны Бурятии обработали от клещей
Общество, 29.05.2019
Полигоны также очистили от валежника и прошлогодней травы
В Бурятии утратили 215 геодезических пунктов
В Бурятии утратили 215 геодезических пунктов
Общество, 29.05.2019
В Бурятии выявляется всё больше фактов утраты пунктов государственной геодезической сети
В Улан-Удэ появятся «аллеи отцов»
В Улан-Удэ появятся «аллеи отцов»
Общество, 29.05.2019
Всех отцов приглашают присоединиться к посадкам
В отдалённом районе Бурятии открыли отделение для детей с инвалидностью
В отдалённом районе Бурятии открыли отделение для детей с инвалидностью
Общество, 29.05.2019
С ребятами будут заниматься опытные педагоги и психологи
В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД вышли на спортивные площади
В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД вышли на спортивные площади
Общество, 29.05.2019
В Улан-Удэ автоинспекторы и сотрудники ПДН провели профилактические беседы с юными спортсменами
В Улан-Удэ впервые пройдёт питчинг кинопроектов
В Улан-Удэ впервые пройдёт питчинг кинопроектов
Общество, 29.05.2019
Общий призовой фонд составляет 1,5 млн рублей
В Улан-Удэ пройдёт конкурс для детей по ПДД
В Улан-Удэ пройдёт конкурс для детей по ПДД
Общество, 29.05.2019
Конкурс проводится впервые

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Об исторической сессии горсовета
28.02.2019
Сергей Жамцаев
Сергей Жамцаев
Директор центра социальной адаптации «Шанс»
Как мы отпраздновали Сагаалган
25.02.2019
Загрузка...
^