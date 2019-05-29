В Бурятии ветеран тыла отметила 90-летие

Когда началась война, Ренате Колосовой было 12 лет



В Кяхтинском районе Бурятии 90-летие отметила ветеран тыла, заслуженный учитель республики Рената Андреевна Колосова.



Рената Андреевна родилась 1929 году в Кяхте, где её мама Колосова работала учителем. Спустя несколько лет они переехали в посёлок Чикой Кяхтинского района.



Когда началась Великая Отечественная война, Ренате было 12 лет, тогда она состояла в пионерской организации Чикойской семилетней школы. По её словам, в то время вся работа пионеров и комсомольцев подчинялась единой благородной цели – помощи фронту.



- «Всё для фронта. Всё для победы» - этот лозунг был на устах каждого ученика. В школе было холодно, дрова приходилось заготавливать учащимся и учителям. Дети были плохо одеты и обуты, в продаже ничего не было. В первую очередь тёплой одеждой и обувью обеспечивали бойцов на фронте. Многие ученики 3-14 лет встали к станкам на кожевенном заводе, заменив ушедших на фронт взрослых. Ученики часто помогали заводу в воскресные дни, сгружали баржи, проходившие по Чикою с углём ручным способом, наравне со взрослыми. Для раненых собирали и сушили шиповник, который отправлялся в посылках в госпитали. Вместе с родителями и учителями в вечерние часы при свете коптилок обрабатывали шерсть, из которой вязали носки и варежки трёхпалые для отправки на фронт. Собирали различные кусочки ткани и шили кисеты, делали подворотнички, носовые платки. Школьники для производства кожи на заводе драли лычку, жили на островах. В осеннее время помогали колхозу в уборке урожая, - вспоминает Рената Андреевна.



После окончания семилетней Чикойской школы Рената Андреевна поступила в педагогическое училище в Кяхте, успешно закончила его в 1950 году. Была направлена на работу в село Зарубино (Усть-Кяхта). В 1954 году приехала работать в Чикойскую школу, заочно окончила Бурятский педагогический институт имени Доржи Банзарова в 1955 году по специальности учитель русского языка и литературы.



Общий трудовой педагогический стаж Ренаты Андреевны 45 лет, из них 15 лет трудилась директором Чикойской средней школы, до выхода на заслуженный отдых преподавала в родной школе. Награждена почётным знаком «Отличник народного Просвещения», является заслуженным учителем Республики Бурятия. За труд во время войны награждена орденом «За трудовую доблесть в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг». Награждена юбилейными медалями Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.



Ренату Андреевну поздравили представители муниципальной власти, отдела социальной защиты населения, общественных организаций. Вместе с поздравительной открыткой юбиляру вручили сертификат на 5 тысяч рублей, сообщила пресс-служба минсоцзащиты Бурятии.

