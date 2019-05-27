Бурятский ансамбль «Булжамуур» отметил 35-летие

На юбилейном концерте руководитель ансамбля награждена медалью «За заслуги перед Республикой Бурятия»
В Бурятии образцовый ансамбль «Булжамуур» отметил 35-летний юбилей.
Коллектив устроил концерт «В просторах неба и земли…». Открылся вечер премьерой танца «Булжамуур» (постановка Людмилы Овчинниковой ). Зрители увидели также новые постановки: японский танец с веткой глицинии, корейский танец с веерами (постановки Овчинниковой), китайский танец (постановка А. Базаровой), новая версия «Тоборооб» (постановка И. Алексеевой). Зрители увидели любимые «Погремушки», «Куклы», «Пагмуши», танец со скакалками и постановки последних лет, неизменно вызывающие восторг: «Волшебный прутик», «Весёлый верблюд», «Лошадки», «Кумаланы», «Игры с маутом», «Павлины» и другие. Всего было показано 20 танцев, богатейший репертуар ансамбля невозможно уместить в один концерт.
В концерте выступили 6 групп ансамбля, это без малого 130 участников, юных танцоров. Для подготовительных групп это был дебют, а для выпускной – последнее выступление в составе коллектива. 15 участниц закончили своё обучение в школе народного танца «Булжамуур».
Основатель и руководитель ансамбля Людмила Овчинникова была удостоена медали «За заслуги перед Республикой Бурятия». Алексею Цыремпилову, балетмейстеру-репетитору вручено благодарственное письмо Народного Хурала.
В становлении ансамбля приняли участие мэтры бурятской хореографии Виктория Абгалдаева, Василиса Тумурова, Дандар Бадлуев. Идею создания самостоятельного детского хореографического коллектива поддержала Надежда Донсоронова. Много лет посвятила работе в ансамбле, и выпускница «Булжамуура» Ирина Хунданова.
«Булжамуур» первый в республике за высокие достижения в сохранении и развитии народного художественного творчества и традиционной культуры народов России удостоен звания «Заслуженный коллектив народного творчества Российской Федерации», победитель и призёр множества всероссийских и международных конкурсов и фестивалей.
За достижения в развитии детского хореографического искусства в республике, и России Людмила Овчинникова удостоена званий «Заслуженный работник культуры Республики Бурятия», «Заслуженный работник культуры Российской Федерации», награждена национальной премией министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации «Душа России», премией правительства Российской Федерации «Душа России».
Творческий сезон «Булжамуура» 2018-2019 гг. не заканчивается юбилейным концертом. Группа из 24 участников ансамбля под руководством Цыремпилова выезжает в центр «Артек» для участия в международном фестивале детского и юношеского творчества «Содружество Артек», сообщили в республиканском центре народного творчества.
Бурятский ансамбль «Булжамуур» отметил 35-летие
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Ламы считают, что это предвестие благоприятного года
Состоится он в начале июня
На юбилейном концерте руководитель ансамбля награждена медалью «За заслуги перед Республикой Бурятия»
Операция пройдёт на приграничной территории Бурятии
Здесь выберут лучшие татуировки на любой вкус Второй международный Иркутский фестиваль татуировки
Команда военнослужащих уехала в подмосковный посёлок Княжево
Любители езды на велосипеде проехали по центральным улицам Иркутска
Трём артистам Русского драматического театра вручили звания заслуженных
Девять погибших сотрудников вспомнили поимённо
В танковом соединении в Бурятии состоялся этап республиканской военно-спортивной игры «Победа» с командами военно-патриотических клубов и отрядов Юнармии
Всего в воинские части республики будет направлено около 400 человек
В БСМП научились быстро находить опаснейшие бактерии и грибы
От старого здания школы остались груды мусора
Рыбаки построили свои домики самовольно
Инна Степанова и Эрдэм Ирдынеев стали призёрами турецкого этапа Кубка мира