Бурятский ансамбль «Булжамуур» отметил 35-летие

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

На юбилейном концерте руководитель ансамбля награждена медалью «За заслуги перед Республикой Бурятия»



В Бурятии образцовый ансамбль «Булжамуур» отметил 35-летний юбилей.



Коллектив устроил концерт «В просторах неба и земли…». Открылся вечер премьерой танца «Булжамуур» (постановка Людмилы Овчинниковой ). Зрители увидели также новые постановки: японский танец с веткой глицинии, корейский танец с веерами (постановки Овчинниковой), китайский танец (постановка А. Базаровой), новая версия «Тоборооб» (постановка И. Алексеевой). Зрители увидели любимые «Погремушки», «Куклы», «Пагмуши», танец со скакалками и постановки последних лет, неизменно вызывающие восторг: «Волшебный прутик», «Весёлый верблюд», «Лошадки», «Кумаланы», «Игры с маутом», «Павлины» и другие. Всего было показано 20 танцев, богатейший репертуар ансамбля невозможно уместить в один концерт.



В концерте выступили 6 групп ансамбля, это без малого 130 участников, юных танцоров. Для подготовительных групп это был дебют, а для выпускной – последнее выступление в составе коллектива. 15 участниц закончили своё обучение в школе народного танца «Булжамуур».



Основатель и руководитель ансамбля Людмила Овчинникова была удостоена медали «За заслуги перед Республикой Бурятия». Алексею Цыремпилову, балетмейстеру-репетитору вручено благодарственное письмо Народного Хурала.



В становлении ансамбля приняли участие мэтры бурятской хореографии Виктория Абгалдаева, Василиса Тумурова, Дандар Бадлуев. Идею создания самостоятельного детского хореографического коллектива поддержала Надежда Донсоронова. Много лет посвятила работе в ансамбле, и выпускница «Булжамуура» Ирина Хунданова.



«Булжамуур» первый в республике за высокие достижения в сохранении и развитии народного художественного творчества и традиционной культуры народов России удостоен звания «Заслуженный коллектив народного творчества Российской Федерации», победитель и призёр множества всероссийских и международных конкурсов и фестивалей.



За достижения в развитии детского хореографического искусства в республике, и России Людмила Овчинникова удостоена званий «Заслуженный работник культуры Республики Бурятия», «Заслуженный работник культуры Российской Федерации», награждена национальной премией министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации «Душа России», премией правительства Российской Федерации «Душа России».



Творческий сезон «Булжамуура» 2018-2019 гг. не заканчивается юбилейным концертом. Группа из 24 участников ансамбля под руководством Цыремпилова выезжает в центр «Артек» для участия в международном фестивале детского и юношеского творчества «Содружество Артек», сообщили в республиканском центре народного творчества.





