Велосипедисты попросили главу Бурятии об экстрим-парке



Алексей Цыденов дал понять, что проблему услышал, предложив встретиться и конкретно всё обсудить. Он также сам попросил контактный телефон активистов.









Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алексей Фишев (@fishev.a) 24 Май 2019 в 5:02 PDT



В комментариях к видео улан-удэнцы предлагают потенциальные места для катания на велосипедах, роликах и скейтбордах. Пока звучат версии территории ФСК или Горсада (последний вариант, впрочем, достаточно проблематичен, так как земля принадлежит Бурятской митрополии).



Как сообщал «Байкал-Daily», в 2010 году в Улан-Удэ появился первый экстрим-парк, получивший название «Адреналин». Он проработал всего восемь месяцев и в ноябре 2011-го был закрыт. Причиной стали разногласия по поводу арендной платы с собственником помещения.



Тогда же арендатор не просто демонтировал, а



Также несколько лет работала площадка для скейтеров, роллеров и BMX-еров на набережной, возле ТРЦ «Пионер».



В комментариях к видео улан-удэнцы предлагают потенциальные места для катания на велосипедах, роликах и скейтбордах. Пока звучат версии территории ФСК или Горсада (последний вариант, впрочем, достаточно проблематичен, так как земля принадлежит Бурятской митрополии).Как сообщал «Байкал-Daily», в 2010 году в Улан-Удэ появился первый экстрим-парк, получивший название «Адреналин». Он проработал всего восемь месяцев и в ноябре 2011-го был закрыт. Причиной стали разногласия по поводу арендной платы с собственником помещения.Тогда же арендатор не просто демонтировал, а выбросил с третьего этажа фигуры для занятий – деревянные квотеры, столы, скамейки и слайдбоксы и разрезанные сваркой металлические рейлы, разгонки, фанбоксы.Также несколько лет работала площадка для скейтеров, роллеров и BMX-еров на набережной, возле ТРЦ «Пионер».

В пятницу вечером, 24 мая главу Бурятии Алексея Цыденова, направлявшегося на 90-летие Русского драмтеатра имени Бестужева, на улице остановили молодые люди на велосипедах. Во время спонтанной встречи они пожаловались: «В городе негде кататься!» Видео с фрагментом беседы опубликовал пресс-секретарь главы Алексей Фишев.Велосипедисты подняли проблему необходимости полноценного экстрим-парка. Они попросили выделить под него земельный участок.- Можем сами сделать. Просто нужен материал, а сделать – вообще не проблема, - с энтузиазмом поделился молодой человек.