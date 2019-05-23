Дари Саханова получила в США теннисную спецпремию «Chrissie Award 2019»

21 мая на террасе Lakeside Terrace комплекса Hilton Boca Raton Suites в Флориде в США прошла церемония Chrissie’s Awards Event по вручению специальных премий Chrissie Award 2019. Премии учреждены теннисисткой Крис Эверт, обладательницей 18 титулов «Большого шлема» в одиночном разряде, председателем совета директоров фонда ассоциации тенниса Соединённых Штатов (The USTA Foundation). Традиционная ежегодная церемония Chrissie’s Awards Event приурочена к подведению итогов учебно-тренировочного и соревновательного года в американской теннисной академии Evert Tennis Academy.
В церемонии принимали участие учащиеся и тренеры академии, её основатель и президент, известный наставник Джон Эверт и его старшая сестра, легенда мирового спорта Крис Эверт.
Решением тренерского совета академии бурятская теннисистка Дари Саханова удостоена специальной премии «Mental Conditioning of the Chrissie Award 2019» за проявленные в соревнованиях психологическую устойчивость, бойцовский характер, умение управлять собой, принимать правильные решения.
22 мая на кортах Ever Tennis Academy состоялись матчи клубных командных соревнований Chrissie’s Challenge (Вызов Крис) на призы Крис Эверт в парном разряде, где Дари Саханова с напарницей принесли своей команде победное очко.
Как сообщал «Байкал-Daily», с декабря 2018 года Дари Саханова проходит подготовку в Evert Tennis Academy в городе Бока Ратон (штат Флорида). Эта школа является теннисной Меккой Соединённых Штатов Америки.
В начале апреля Дари Саханова завоевала первый титул в Америке, став победительницей теннисного турнира KL Tennis USTA JuniorTour U16 под эгидой USTA (Американской Ассоциации тенниса) в одиночном разряде среди юниорок до 17 лет.
Дари Саханова третий сезон подряд представляет на кортах экипировку мирового производителя спортивной одежды, обуви и аксессуаров ASICS.