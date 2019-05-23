Дари Саханова получила в США теннисную спецпремию «Chrissie Award 2019»

Дари Саханова третий сезон подряд представляет на кортах экипировку мирового производителя спортивной одежды, обуви и аксессуаров ASICS.

Решением тренерского совета академии бурятская теннисистка Дари Саханова удостоена специальной премии «Mental Conditioning of the Chrissie Award 2019» за проявленные в соревнованиях психологическую устойчивость, бойцовский характер, умение управлять собой, принимать правильные решения.

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