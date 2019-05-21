Двум маршрутам было отдано поручение в обязательном порядке заезжать на площадь аэропорта
Как сообщал «Байкал-Daily», в марте и. о администрации Улан-Удэ Игорь Шутенков дал поручение комитету по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству совместно с минтрансом Бурятии и аэропортом «Байкал» разобраться в вопросе проезда общественного транспорта через прилегающую территорию аэропорта. Ведь всем прилетающим приходилось преодолевать немалое расстояние пешком до остановки.
Накануне на планёрном заседании администрации города председатель комитета по транспорту Юрий Ткачёв отчитался о проделанной работе.
Теперь к аэропорту заезжают маршруты №55 и 77. Однако маршрут 55 делает это в обязательном порядке исключительно при движении из города. Когда же автобус направляется в центр, в аэропорт он заезжает по требованию. Маршрут №77 следует в обоих направлениях также по требованию пассажиров.
Перевозчикам было указано на необходимость заезда в аэропорт автобусов с интервалом 10-15 минут.
- Контроль будет осуществляться посредством системы «ГЛОНАСС», кроме того, запланированы рейды, – сообщил Юрий Ткачёв.
Игорь Шутенков поручил следить за этой ситуацией и через месяц вновь отчитаться.
Также 9 апреля было проведено совместное выездное совещание с участием министерства транспорта Бурятии, ФКУ Упрдор «Южный Байкал», руководства аэропорта. Принято решение о разделе земельного участка близ аэропорта для устройства остановочного пункта без заезда на привокзальную площадь.
В аэропорт «Байкал» пустили общественный транспорт
Общество, Фото:
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