В Бурятии снова пройдёт чемпионат «Абилимпикс»

Чемпионат выявят сильнейших среди студентов и школьников с инвалидностью



Второй чемпионат по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» состоится в Бурятии с 15 по 17 мая. Около 50 школьников и студентов поборются за звание лучшего. Сопровождать Чемпионат будут 75 волонтеров.



Соревновательная программа будет включать состязания по сетевому и системному администрированию, сборке-разборке электронного оборудования, веб-дизайну, обработке текста, столярному делу, малярному делу, социальной работе, швейному делу, вязанию крючком, поварскому делу.



В период проведения Чемпионата будут организованы выставочная, деловая, соревновательная, профориентационная программы. В рамках деловой программы пройдут тренинги по саморазвитию и самопрезентации, коучинг-сессия «Инклюзивное образование: проблемы и перспективы развития», TED-выступления известных людей и правовой семинар для родителей детей-инвалидов. Экскурсии школьников в учреждения профессионального образования, ярмарка вакансий для людей с инвалидностью и многое другое будет включено в профориентационную программу, сообщает Министерство образования и науки Республики Бурятия.

